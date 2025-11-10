Лихачев рассказал о строительстве АЭС "Куданкулам" в Индии

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Третьи страны, "продемонстрировавшие неверность" обязательствам в рамках проекта по строительству с участием России АЭС "Куданкулам" в Индии, заменили на дружественные государства, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Все третьи страны, которые в ходе реализации проекта "Куданкулам" продемонстрировали неверность своим обязательствам, они были нами заменены на дружественные страны, в первую очередь Индию, и на российские поставки", - сказал Лихачев в эфире телеканала "Россия 1".
В Мумбае состоялась рабочая встреча Лихачева с руководителем департамента по атомной энергии Индии Аджитом Кумар Моханти. Как сообщил "Росатом", обсуждение затронуло вопросы расширения партнерства, включая проработку проектов атомных станций большой и малой мощности и кооперацию в области ядерного топливного цикла. Особое внимание уделялось возможностям локализации производства оборудования.
АЭС "Куданкулам" – крупнейшая в Индии атомная станция и флагманский проект российско-индийского технологического и энергетического сотрудничества. Строительство АЭС "Куданкулам" предполагает возведение шести энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1000 суммарной установленной мощностью 6 ГВт. Блоки №№ 1 и 2 были подключены к национальной энергосети Индии в 2013 и 2016 году и снабжают электроэнергией южноиндийский регион. В настоящее время строятся блоки №№ 3-6. "Росатом" обеспечивает топливом энергоблоки АЭС "Куданкулам" на протяжении всего их жизненного цикла.
