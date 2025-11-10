Лихачев рассказал о строительстве АЭС "Куданкулам" в Индии

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Третьи страны, "продемонстрировавшие неверность" обязательствам в рамках проекта по строительству с участием России АЭС "Куданкулам" в Индии, заменили на дружественные государства, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.