Лихачев рассказал о строительстве АЭС "Куданкулам" в Индии
14:52 10.11.2025 (обновлено: 15:11 10.11.2025)
Лихачев рассказал о строительстве АЭС "Куданкулам" в Индии
в мире, индия, россия, алексей лихачев, куданкулам, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Индия, Россия, Алексей Лихачев, Куданкулам, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
CC BY-SA 4.0 / Reetesh Chaurasia / Kudankulam Nuclear Power Plant (KKNPP) Units 1 and 2 at Kudankulam in Tirunelveli district of Tamil Nadu, India (cropped) АЭС "Куданкулам" в Индии
 АЭС Куданкулам в Индии - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
CC BY-SA 4.0 / Reetesh Chaurasia / Kudankulam Nuclear Power Plant (KKNPP) Units 1 and 2 at Kudankulam in Tirunelveli district of Tamil Nadu, India (cropped)
АЭС "Куданкулам" в Индии. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Третьи страны, "продемонстрировавшие неверность" обязательствам в рамках проекта по строительству с участием России АЭС "Куданкулам" в Индии, заменили на дружественные государства, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Все третьи страны, которые в ходе реализации проекта "Куданкулам" продемонстрировали неверность своим обязательствам, они были нами заменены на дружественные страны, в первую очередь Индию, и на российские поставки", - сказал Лихачев в эфире телеканала "Россия 1".
В Мумбае состоялась рабочая встреча Лихачева с руководителем департамента по атомной энергии Индии Аджитом Кумар Моханти. Как сообщил "Росатом", обсуждение затронуло вопросы расширения партнерства, включая проработку проектов атомных станций большой и малой мощности и кооперацию в области ядерного топливного цикла. Особое внимание уделялось возможностям локализации производства оборудования.
АЭС "Куданкулам" – крупнейшая в Индии атомная станция и флагманский проект российско-индийского технологического и энергетического сотрудничества. Строительство АЭС "Куданкулам" предполагает возведение шести энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1000 суммарной установленной мощностью 6 ГВт. Блоки №№ 1 и 2 были подключены к национальной энергосети Индии в 2013 и 2016 году и снабжают электроэнергией южноиндийский регион. В настоящее время строятся блоки №№ 3-6. "Росатом" обеспечивает топливом энергоблоки АЭС "Куданкулам" на протяжении всего их жизненного цикла.
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Лихачев рассказал о переговорах с рядом стран по строительству АЭС
В миреИндияРоссияАлексей ЛихачевКуданкуламГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
