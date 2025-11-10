СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя — РИА Новости. Дело в отношении украинского бизнесмена Тимура Миндича привело к всплеску паники и страха в окружении Владимира Зеленского, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

"Это будет выглядеть вдвойне смешно. НАБУ — это чисто американский инструмент контроля за средствами и борьбы с непомерными воровскими аппетитам Зеленского", — сказал Рогов.