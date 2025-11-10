Рейтинг@Mail.ru
Рогов рассказал о панике в окружении Зеленского - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:12 10.11.2025 (обновлено: 23:38 10.11.2025)
https://ria.ru/20251110/rogov-2054042099.html
Рогов рассказал о панике в окружении Зеленского
Рогов рассказал о панике в окружении Зеленского - РИА Новости, 10.11.2025
Рогов рассказал о панике в окружении Зеленского
Дело в отношении украинского бизнесмена Тимура Миндича привело к всплеску паники и страха в окружении Владимира Зеленского, заявил РИА Новости председатель... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T21:12:00+03:00
2025-11-10T23:38:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
владимир зеленский
владимир рогов
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005652541_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ad964a9f8065524e5034d59f61e0fad0.jpg
https://ria.ru/20251110/mindich-2053897246.html
https://ria.ru/20251110/zapad-2053942037.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005652541_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_4cc1f22dfcf820c0720acc00a9f5484f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, владимир зеленский, владимир рогов, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), фбр, служба безопасности украины
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), ФБР, Служба безопасности Украины
Рогов рассказал о панике в окружении Зеленского

Рогов: в окружении Зеленского начался всплеск паники из-за дела Миндича

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя — РИА Новости. Дело в отношении украинского бизнесмена Тимура Миндича привело к всплеску паники и страха в окружении Владимира Зеленского, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что СБУ расследует дело в отношении совладельца компании "Квартал 95" — бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, которого называют "кошельком" Зеленского. Позже издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пришли с обысками к Миндичу.
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Детективы НАБУ пришли с обысками к соратнику Зеленского Миндичу, пишут СМИ
Вчера, 10:52
"Миндич — один из главных "кошельков" Зеленского, но не единственный. Теперь в окружении Зеленского всплеск паники и страха. Да и для самого Зеленского наступают смутные времена", — сказал Рогов.
При этом, по его словам, в окружении Зеленского готовят информационную операцию, цель которой — обвинить руководство НАБУ в работе на Россию.
"Это будет выглядеть вдвойне смешно. НАБУ — это чисто американский инструмент контроля за средствами и борьбы с непомерными воровскими аппетитам Зеленского", — сказал Рогов.
На прошлой неделе сообщалось, что Миндич может стать фигурантом расследования ФБР. Как заявляют источники издания "Украинская правда" в американском истеблишменте, расследование может быть связано с отмыванием денег. По их данным, кроме Миндича, в нем фигурируют несколько человек и компаний. Как пишет издание, в США бежал и попал там в поле зрения ФБР один из фигурантов дела Национального антикоррупционного бюро Украины о завладении средствами крупнейшего на Украине химического Одесского припортового завода Александр Горбуненко. По информации "Украинской правды", детективы НАБУ пытались допросить Горбуненко в США, тогда же "возникала фамилия Миндича".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Запад готовится к уходу Зеленского, заявили в Госдуме
Вчера, 14:13
 
В миреРоссияСШАУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир РоговНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ФБРСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала