Рогов рассказал о панике в окружении Зеленского

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя — РИА Новости. Дело в отношении украинского бизнесмена Тимура Миндича привело к всплеску паники и страха в окружении Владимира Зеленского, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что СБУ расследует дело в отношении совладельца компании "Квартал 95" — бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, которого называют "кошельком" Зеленского. Позже издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пришли с обысками к Миндичу.
"Миндич — один из главных "кошельков" Зеленского, но не единственный. Теперь в окружении Зеленского всплеск паники и страха. Да и для самого Зеленского наступают смутные времена", — сказал Рогов.
При этом, по его словам, в окружении Зеленского готовят информационную операцию, цель которой — обвинить руководство НАБУ в работе на Россию.
"Это будет выглядеть вдвойне смешно. НАБУ — это чисто американский инструмент контроля за средствами и борьбы с непомерными воровскими аппетитам Зеленского", — сказал Рогов.
На прошлой неделе сообщалось, что Миндич может стать фигурантом расследования ФБР. Как заявляют источники издания "Украинская правда" в американском истеблишменте, расследование может быть связано с отмыванием денег. По их данным, кроме Миндича, в нем фигурируют несколько человек и компаний. Как пишет издание, в США бежал и попал там в поле зрения ФБР один из фигурантов дела Национального антикоррупционного бюро Украины о завладении средствами крупнейшего на Украине химического Одесского припортового завода Александр Горбуненко. По информации "Украинской правды", детективы НАБУ пытались допросить Горбуненко в США, тогда же "возникала фамилия Миндича".