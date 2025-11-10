https://ria.ru/20251110/rezervy-2053979194.html
Международные резервы России выросли за октябрь на 12,54 миллиарда долларов
Международные резервы России выросли за октябрь на 12,54 миллиарда долларов - РИА Новости, 10.11.2025
Международные резервы России выросли за октябрь на 12,54 миллиарда долларов
Международные резервы РФ составили на начало дня 1 ноября 725,841 миллиарда долларов, увеличившись с 713,301 миллиарда долларов на 1 октября, сообщил Банк... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T16:30:00+03:00
2025-11-10T16:30:00+03:00
2025-11-10T16:36:00+03:00
экономика
россия
международные резервы
хорошие новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862840313_0:165:3055:1883_1920x0_80_0_0_e85ec462d010de5a183905f6c7a360e1.jpg
https://ria.ru/20251110/zoloto-2053977741.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862840313_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_1fd26dde1329148d5758c4ea7f6e2094.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, международные резервы
Экономика, Россия, международные резервы, Хорошие новости
Международные резервы России выросли за октябрь на 12,54 миллиарда долларов
Международные резервы России в октябре увелисились до 725,841 млрд долларов