Международные резервы России выросли за октябрь на 12,54 миллиарда долларов
Хорошие новости
 
16:30 10.11.2025 (обновлено: 16:36 10.11.2025)
Международные резервы России выросли за октябрь на 12,54 миллиарда долларов
Международные резервы России выросли за октябрь на 12,54 миллиарда долларов
Международные резервы РФ составили на начало дня 1 ноября 725,841 миллиарда долларов, увеличившись с 713,301 миллиарда долларов на 1 октября, сообщил Банк... РИА Новости, 10.11.2025
экономика
россия
международные резервы
хорошие новости
экономика, россия, международные резервы
Экономика, Россия, международные резервы, Хорошие новости
Международные резервы России выросли за октябрь на 12,54 миллиарда долларов

Международные резервы России в октябре увелисились до 725,841 млрд долларов

© AP Photo / Mark LennihanДолларовые купюры
Долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© AP Photo / Mark Lennihan
Долларовые купюры. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Международные резервы РФ составили на начало дня 1 ноября 725,841 миллиарда долларов, увеличившись с 713,301 миллиарда долларов на 1 октября, сообщил Банк России.
Таким образом, за октябрь эти резервы выросли на 12,54 миллиарда долларов, или на 1,8%.
Слитки золота - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Доля золота в резервах России достигла максимума с 1995 года
Вчера, 16:26
 
Хорошие новостиЭкономикаРоссиямеждународные резервы
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
