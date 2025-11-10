Смерть из глубины. От каких ракет невозможно защититься

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Шестьдесят пять лет назад американцы вырвались вперед в ядерной гонке на море. Десятого ноября 1960-го на вооружение ВМС США была принята баллистическая ракета морского базирования Polaris A1 — первая в мире, разработанная для подводного старта. Теперь АПЛ могли атаковать СССР, оставаясь полностью незамеченными. Однако уже скоро Советский Союз сравнял счет. О том, как эволюционировали баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ), — в материале РИА Новости.

Новая концепция

Идея размещения баллистических ракет на подводных носителях возникла у советских оружейников в середине 1950-х. СССР и США спешно разрабатывали новые средства доставки ядерного оружия на территорию противника. Тогда еще не было серийных межконтинентальных ракет, однако обе стороны накопили немалый опыт по ракетам средней дальности. Новая концепция предусматривала их размещение на борту субмарин, которые скрытно подходили бы к побережью неприятеля и давали сокрушительный залп.

Осенью 1954 года с полигона Капустин Яр стартовала первая морская ракета Р-11ФМ — модификация сухопутной Р-11. Спустя год доведенную до ума БРПЛ впервые в истории запустили с борта подводной лодки Б-67. Она пролетела всего 250 километров, но этого хватило, чтобы понять: у ядерного оружия на подлодках большое будущее. СССР получил новые возможности для нанесения ударов по территории Западной Европы и США.

У ранних БРПЛ, как советских, так и американских, имелся один существенный недостаток. Лодки могли стрелять ими только из надводного положения. Вдобавок много времени уходило на подготовку к старту. Это делало стратегические субмарины легкими мишенями для авиации и надводных кораблей.

Первой советской ракетой с подводным стартом стала Р-21, принятая на вооружение в 1963-м. По тем временам это был настоящий прорыв. Дальность — 1300 километров с боеголовкой в мегатонну и 1600 с 800 килотонн. Инерциальная система управления с улучшенными характеристиками обеспечивала коэффициент вероятного отклонения в 2,8 километра. Однако главное достоинство — возможность пуска с глубины 40 метров.

Два старта

Несмотря на достойные характеристики, Р-21 значительно уступала американским ракетам "Поларис-А1" (дальность 2200 километров) и "Поларис-А2" (2800). Чтобы ликвидировать отставание, требовался новый носитель. Спустя несколько лет СССР испытал Р-27, способную забросить мегатонный ядерный заряд на 3000 километров.

Пуск осуществлялся посредством так называемого мокрого старта. В нижней части Р-27 был специальный переходник для стыковки со стартовым столом. Наддували баки, в шахту поступала вода, давление уравнивалось с забортным. Затем открывалась крышка и включался маршевый двигатель.

Мокрым стартом отличались все отечественные жидкостные БРПЛ. Однако у этого метода есть недостатки. Заполнение шахт водой занимает время и создает акустический шум. Если субмарину преследует противолодочный корабль, он ее быстро запеленгует и уничтожит.

Твердотопливные ракеты хороши тем, что способны на сухой старт. Они выстреливаются из шахты пороховым зарядом, а двигатель включается уже над поверхностью воды. Этот способ более тихий и быстрый, благодаря чему шансы на успешный пуск резко возрастают. К твердотопливным относятся советские БРПЛ Р-31 с дальностью до 4200 километров и Р-39 (8250 километров), а также новейшая Р-30 "Булава" (9300 километров).

Подводная компонента

Сегодня для российских атомоходов есть несколько типов баллистических ракет. Во-первых, жидкостные двухступенчатые Р-29Р, которыми вооружена последняя оставшаяся в строю лодка проекта 667БДР "Кальмар" — К-44 "Рязань". Эти ракеты готовы забросить три боевых блока по 200 килотонн на 6500 километров.

© Фото : Олег Кулешов К-117 "Брянск" — атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 667БДРМ "Дельфин" © Фото : Олег Кулешов К-117 "Брянск" — атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 667БДРМ "Дельфин"

Во-вторых, в арсенале ВМФ остается семейство жидкостных трехступенчатых ракет Р-29РМ. Ими вооружены шесть "стратегов" проекта 667БДРМ "Дельфин" — К-51 "Верхотурье", К-84 "Екатеринбург", К-114 "Тула, К-18 "Карелия", К-407 "Новомосковск" и находящийся в ремонте К-117 "Брянск". На каждой лодке — по 16 шахт.

Р-29РМ приняли на вооружение более 30 лет назад и несколько раз модернизировали. Последняя модификация — "Синева" — улетает на 11 550 километров. Боевая часть — до десяти блоков индивидуального наведения мощностью 100 килотонн каждый или четыре боеголовки по 500 килотонн с аппаратурой преодоления ПРО.

© Минобороны РФ Испытания подводного ракетоносца типа "Борей" © Минобороны РФ Испытания подводного ракетоносца типа "Борей"

Наконец, самые современные стратегические атомоходы, лодки проекта 955 "Борей", вооружены твердотопливными баллистическими ракетами Р-30 "Булава".