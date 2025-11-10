Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли неочевидный симптом рака, который проявляется на языке - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:33 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/rak-2054026558.html
СМИ раскрыли неочевидный симптом рака, который проявляется на языке
СМИ раскрыли неочевидный симптом рака, который проявляется на языке - РИА Новости, 10.11.2025
СМИ раскрыли неочевидный симптом рака, который проявляется на языке
Различные изменения языка могут говорить о серьезных болезнях, в том числе о раке, пишет газета Daily Mail. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T19:33:00+03:00
2025-11-10T19:33:00+03:00
в мире
здоровье
здоровье - общество
рак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053919101_0:29:2730:1565_1920x0_80_0_0_af3861be14b21c7684ae3f4c8e5eac0e.jpg
https://ria.ru/20251103/rak-2052688079.html
https://ria.ru/20240611/rak-1952137693.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053919101_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_69fe985f89d2a9c3d939961e7d083a9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, здоровье, здоровье - общество, рак
В мире, Здоровье, Здоровье - Общество, Рак
СМИ раскрыли неочевидный симптом рака, который проявляется на языке

DM: изменение формы, цвета или текстуры языка может говорить о раке

© Getty Images / JUAN GAERTNER/SCIENCE PHOTO LIBRARYДеление раковых клеток
Деление раковых клеток - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Getty Images / JUAN GAERTNER/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Деление раковых клеток. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Различные изменения языка могут говорить о серьезных болезнях, в том числе о раке, пишет газета Daily Mail.
"Если на языке наблюдается безболезненная язва, которая не проходит в течение долгого времени, это один из самых явных признаков рака ротовой полости высокого риска", — говорится в материале.
Кашель - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
СМИ раскрыли, какой безобидный симптом может быть признаком рака
3 ноября, 23:21
Отмечается, что цвет, поверхность и текстура языка могут многое рассказать также и о микробиоме полости рта, водном балансе, уровне питательных веществ в организме, здоровье кишечника, а также общем благополучии.
В материале подчеркивается необходимость тщательной гигиены полости рта, а также отслеживания изменений цвета языка, чувствительности десен или появления неприятного запаха изо рта.
Авторы статьи предупредили, что симптомами рака полости рта могут быть боль, трудности с глотанием, изменение голоса, а также немотивированное снижение веса.
Уточняется, что рак полости рта провоцируется в основном вирусом папилломы человека, и для профилактики заболевания необходимо проводить вакцинацию. Кроме того, стоит отказаться от курения и употребления алкоголя.
Врачи проводят операцию по удалению раковой опухоли головного мозга - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Девушка с раком мозга предупредила о симптоме, который казался безобидным
11 июня 2024, 12:01
 
В миреЗдоровьеЗдоровье - ОбществоРак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала