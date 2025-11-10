СМИ раскрыли неочевидный симптом рака, который проявляется на языке

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Различные изменения языка могут говорить о серьезных болезнях, в том числе о раке, пишет газета Различные изменения языка могут говорить о серьезных болезнях, в том числе о раке, пишет газета Daily Mail

"Если на языке наблюдается безболезненная язва, которая не проходит в течение долгого времени, это один из самых явных признаков рака ротовой полости высокого риска", — говорится в материале.

Отмечается, что цвет, поверхность и текстура языка могут многое рассказать также и о микробиоме полости рта, водном балансе, уровне питательных веществ в организме, здоровье кишечника, а также общем благополучии.

В материале подчеркивается необходимость тщательной гигиены полости рта, а также отслеживания изменений цвета языка, чувствительности десен или появления неприятного запаха изо рта.

Авторы статьи предупредили, что симптомами рака полости рта могут быть боль, трудности с глотанием, изменение голоса, а также немотивированное снижение веса.