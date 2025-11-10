https://ria.ru/20251110/rak-2054026558.html
СМИ раскрыли неочевидный симптом рака, который проявляется на языке
СМИ раскрыли неочевидный симптом рака, который проявляется на языке - РИА Новости, 10.11.2025
СМИ раскрыли неочевидный симптом рака, который проявляется на языке
Различные изменения языка могут говорить о серьезных болезнях, в том числе о раке, пишет газета Daily Mail. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T19:33:00+03:00
2025-11-10T19:33:00+03:00
2025-11-10T19:33:00+03:00
в мире
здоровье
здоровье - общество
рак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053919101_0:29:2730:1565_1920x0_80_0_0_af3861be14b21c7684ae3f4c8e5eac0e.jpg
https://ria.ru/20251103/rak-2052688079.html
https://ria.ru/20240611/rak-1952137693.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053919101_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_69fe985f89d2a9c3d939961e7d083a9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье, здоровье - общество, рак
В мире, Здоровье, Здоровье - Общество, Рак
СМИ раскрыли неочевидный симптом рака, который проявляется на языке
DM: изменение формы, цвета или текстуры языка может говорить о раке
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости.
Различные изменения языка могут говорить о серьезных болезнях, в том числе о раке, пишет газета Daily Mail
.
"Если на языке наблюдается безболезненная язва, которая не проходит в течение долгого времени, это один из самых явных признаков рака ротовой полости высокого риска", — говорится в материале.
Отмечается, что цвет, поверхность и текстура языка могут многое рассказать также и о микробиоме полости рта, водном балансе, уровне питательных веществ в организме, здоровье кишечника, а также общем благополучии.
В материале подчеркивается необходимость тщательной гигиены полости рта, а также отслеживания изменений цвета языка, чувствительности десен или появления неприятного запаха изо рта.
Авторы статьи предупредили, что симптомами рака полости рта могут быть боль, трудности с глотанием, изменение голоса, а также немотивированное снижение веса.
Уточняется, что рак полости рта провоцируется в основном вирусом папилломы человека, и для профилактики заболевания необходимо проводить вакцинацию. Кроме того, стоит отказаться от курения и употребления алкоголя.