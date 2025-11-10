https://ria.ru/20251110/putin-2054032355.html
Путин поздравил участников и организаторов кинофестиваля ВГИК
Путин поздравил участников и организаторов кинофестиваля ВГИК
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам 45-го, юбилейного Международного студенческого кинофестиваля ВГИК, отметив, что он славится замечательными традициями дружбы и взаимопонимания, а также особой, вдохновляющей атмосферой творческого оптимизма.
"Ваш легендарный форум, стартовавший в далёком 1961 году, по праву считается одним из наиболее ярких, успешных проектов в сфере международного гуманитарного сотрудничества. Объединяя на своих площадках молодых, талантливых представителей национальных киношкол из многих стран, он славится замечательными традициями дружбы и взаимопонимания и особой, вдохновляющей атмосферой творческого оптимизма. И конечно, настоящая гордость фестиваля – блестящая плеяда выдающихся кинематографистов, которые в разные годы были его лауреатами и победителями", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте
Кремля.
Президент выразил уверенность в том, что нынешний, юбилейный фестиваль пройдёт на самом высоком организационном, художественном уровне, откроет новые имена, послужит профессиональному становлению начинающих режиссёров, актёров, сценаристов, художников.