Путин поздравил участников и организаторов кинофестиваля ВГИК

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам 45-го, юбилейного Международного студенческого кинофестиваля ВГИК, отметив, что он славится замечательными традициями дружбы и взаимопонимания, а также особой, вдохновляющей атмосферой творческого оптимизма.