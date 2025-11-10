Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил участников и организаторов кинофестиваля ВГИК
Культура
 
20:05 10.11.2025
Путин поздравил участников и организаторов кинофестиваля ВГИК
Путин поздравил участников и организаторов кинофестиваля ВГИК
Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам 45-го, юбилейного Международного студенческого кинофестиваля ВГИК, отметив, что... РИА Новости, 10.11.2025
россия, владимир путин, вгик
Культура, Россия, Владимир Путин, ВГИК
Путин поздравил с юбилеем участников и организаторов кинофестиваля ВГИК

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам 45-го, юбилейного Международного студенческого кинофестиваля ВГИК, отметив, что он славится замечательными традициями дружбы и взаимопонимания, а также особой, вдохновляющей атмосферой творческого оптимизма.
"Ваш легендарный форум, стартовавший в далёком 1961 году, по праву считается одним из наиболее ярких, успешных проектов в сфере международного гуманитарного сотрудничества. Объединяя на своих площадках молодых, талантливых представителей национальных киношкол из многих стран, он славится замечательными традициями дружбы и взаимопонимания и особой, вдохновляющей атмосферой творческого оптимизма. И конечно, настоящая гордость фестиваля – блестящая плеяда выдающихся кинематографистов, которые в разные годы были его лауреатами и победителями", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент выразил уверенность в том, что нынешний, юбилейный фестиваль пройдёт на самом высоком организационном, художественном уровне, откроет новые имена, послужит профессиональному становлению начинающих режиссёров, актёров, сценаристов, художников.
Путин приветствовал лауреатов премии "Гордость нации"
Культура Россия Владимир Путин ВГИК
 
 
