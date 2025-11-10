Путин приветствовал лауреатов премии "Гордость нации"

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам торжественной церемонии вручения VI всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России "Гордость нации", отметив, что на мероприятии чествуются неравнодушные люди, сберегающие духовное и этнокультурное многообразие РФ.