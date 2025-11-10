Рейтинг@Mail.ru
Путин приветствовал лауреатов премии "Гордость нации" - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:03 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/putin-2054032162.html
Путин приветствовал лауреатов премии "Гордость нации"
Путин приветствовал лауреатов премии "Гордость нации" - РИА Новости, 10.11.2025
Путин приветствовал лауреатов премии "Гордость нации"
Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам торжественной церемонии вручения VI всероссийской общественной премии за личный... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T20:03:00+03:00
2025-11-10T20:03:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044494369_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_50616bb9e3a23af07f08f6f143f556a5.jpg
https://ria.ru/20250715/putin-2029333141.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044494369_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_917c5618354837558519b76ead7ff923.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин приветствовал лауреатов премии "Гордость нации"

Путин поблагодарил лауреатов премии «Гордость нации» за вклад в единство народов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам торжественной церемонии вручения VI всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России "Гордость нации", отметив, что на мероприятии чествуются неравнодушные люди, сберегающие духовное и этнокультурное многообразие РФ.
"Сегодня мы чествуем лауреатов этой престижной награды – деятельных, неравнодушных людей, тех, кто своим подвижническим, созидательным трудом, активным участием в востребованных временем гуманитарных, добровольческих, образовательных, просветительских проектах содействует сбережению богатейшего исторического, духовного наследия и этнокультурного многообразия народов нашей страны", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент добавил, что в нынешнем году премия значительно расширила свои горизонты, впервые конкурсные отборочные этапы проводились в каждом федеральном округе. Также Путин отметил важность того, что в Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы учреждена специальная номинация премии - "Одна на всех", "ее название созвучно духу боевого братства и подлинного товарищества ветеранов боевых действий, военнослужащих, врачей, военкоров, волонтеров, которые вместе отстаивают Отечество, сражаются и трудятся во имя будущего Родины".
Путин выразил уверенность в том, что торжественная церемония пройдет в теплой, дружеской атмосфере, станет настоящим праздником для всех присутствующих.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Путин поблагодарил лауреатов премии "Страну меняют люди"
15 июля, 21:09
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала