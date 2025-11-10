https://ria.ru/20251110/putin-2054032162.html
Путин приветствовал лауреатов премии "Гордость нации"
Путин приветствовал лауреатов премии "Гордость нации" - РИА Новости, 10.11.2025
Путин приветствовал лауреатов премии "Гордость нации"
Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам торжественной церемонии вручения VI всероссийской общественной премии за личный...
Путин приветствовал лауреатов премии "Гордость нации"
Путин поблагодарил лауреатов премии «Гордость нации» за вклад в единство народов
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам торжественной церемонии вручения VI всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России "Гордость нации", отметив, что на мероприятии чествуются неравнодушные люди, сберегающие духовное и этнокультурное многообразие РФ.
"Сегодня мы чествуем лауреатов этой престижной награды – деятельных, неравнодушных людей, тех, кто своим подвижническим, созидательным трудом, активным участием в востребованных временем гуманитарных, добровольческих, образовательных, просветительских проектах содействует сбережению богатейшего исторического, духовного наследия и этнокультурного многообразия народов нашей страны", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте
Кремля.
Президент добавил, что в нынешнем году премия значительно расширила свои горизонты, впервые конкурсные отборочные этапы проводились в каждом федеральном округе. Также Путин
отметил важность того, что в Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы учреждена специальная номинация премии - "Одна на всех", "ее название созвучно духу боевого братства и подлинного товарищества ветеранов боевых действий, военнослужащих, врачей, военкоров, волонтеров, которые вместе отстаивают Отечество, сражаются и трудятся во имя будущего Родины".
Путин выразил уверенность в том, что торжественная церемония пройдет в теплой, дружеской атмосфере, станет настоящим праздником для всех присутствующих.