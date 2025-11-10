Рейтинг@Mail.ru
Путин и Греф обсудили технологию оплаты лицом
14:26 10.11.2025
Путин и Греф обсудили технологию оплаты лицом
Путин и Греф обсудили технологию оплаты лицом - РИА Новости, 10.11.2025
Путин и Греф обсудили технологию оплаты лицом
Президент России Владимир Путин в понедельник принял в Кремле главу Сбербанка Германа Грефа, он рассказал главе государства о новых технологиях оплаты с помощью РИА Новости, 10.11.2025
Путин и Греф обсудили технологию оплаты лицом

Путин и глава Сбербанка Греф обсудили технологию оплаты лицом

Президент России Владимир Путин и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф во время встречи
Президент России Владимир Путин и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф во время встречи
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник принял в Кремле главу Сбербанка Германа Грефа, он рассказал главе государства о новых технологиях оплаты с помощью лица и блютус-порта.
Греф рассказал о новой технологии Сбербанка, которую вывели на рынок платежей взамен Apple Pay. Оплата через неё работает с помощью блютус-порта, который невозможно закрыть. С первого месяца её запуска к оплате телефоном присоединилось огромное количество россиян, уточнил Греф.
Сбербанк России - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Сбербанк увеличил ставки по вкладам
21 октября, 00:03
"Приходится развивать собственные технологии", - отреагировал Путин на новую разработку.
В свою очередь глава Сбербанка также описал президенту технологию оплаты лицом, которую не применяют больше нигде в мире. Он уточнил, что возможность такого формата оплаты доступна по всей России от Камчатки до Калининграда, работает 1,3 миллиона таких терминалов.
"А лицо аппарат считывает до мельчайших деталей?", - поинтересовался Путин. Греф ответил утвердительно.
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Греф спрогнозировал ослабление рубля к концу года
4 сентября, 07:22
 
Герман Греф, Владимир Путин, Калининград, Камчатка, Россия, Сбербанк России, Экономика
 
 
