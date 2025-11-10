Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником - РИА Новости, 10.11.2025
00:04 10.11.2025
Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником
Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил личный состав МВД с профессиональным праздником, отметив их весомый вклад в развитие страны.
"Уважаемые товарищи, друзья, поздравляю личный состав и гражданский персонал ветеранов МВД с праздником – Днем сотрудника органов внутренних дел. Сегодня мы чествуем тех людей, которые выбрали для себя ответственную и трудную службу, кто честно, порой с риском для жизни, выполняет свой служебный и гражданский долг, бескомпромиссно борется с преступностью, насилием, произволом, кто и в этот праздничный день несёт службу на своём рабочем месте - на дежурстве, в усилении, на посту, охраняет покой и безопасность наших граждан", - сказал президент в своем видеопоздравлении.
Он отметил, что именно такие люди, которые верны своей профессии и законам чести, всегда составляли прочную основу министерства внутренних дел.
"Своей добросовестной службой, своими подвигами и в мирное, и в военное время вписали в его более чем двухвековую историю множество славных и героических страниц", - подчеркнул президент.
Также глава государства добавил, что особых слов благодарности сегодня заслуживают ветераны МВД, которые внесли значимый вклад в современный облик ведомства, способствовали профессиональному становлению и закаляли характер нынешнего поколения сотрудников органов внутренних дел.
"Хочу поблагодарить руководство и личный состав МВД, гражданский персонал ведомства за добросовестную службу, за мужество и профессионализм. Убежден, что вы и впредь будете достойно выполнять поставленные задачи", - сказал Путин и пожелал сотрудникам органов внутренних дел новых успехов, крепкого здоровья и благополучия.
