Путин отметил солидную устойчивость Сбербанка - РИА Новости, 10.11.2025
14:05 10.11.2025
Путин отметил солидную устойчивость Сбербанка
Путин отметил солидную устойчивость Сбербанка
Президент России Владимир Путин отметил солидную устойчивость Сбербанка. РИА Новости, 10.11.2025
экономика, россия, владимир путин, герман греф, сбербанк россии
Экономика, Россия, Владимир Путин, Герман Греф, Сбербанк России
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил солидную устойчивость Сбербанка.
В понедельник Путин принял в Кремле главу Сбербанка Германа Грефа, который рассказал, что компания получит прибыль примерно на шесть процентных пунктов выше, чем в 2024 году.
"Поэтому в следующем году дивиденды будут у нас выше", - отметил Греф.
"Это говорит о солидной устойчивости финансового учреждения", - в свою очередь сказал Путин.
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинГерман ГрефСбербанк России
 
 
