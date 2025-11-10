Рейтинг@Mail.ru
Путин принял Грефа в Кремле - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:52 10.11.2025 (обновлено: 14:01 10.11.2025)
https://ria.ru/20251110/putin--2053937384.html
Путин принял Грефа в Кремле
Путин принял Грефа в Кремле - РИА Новости, 10.11.2025
Путин принял Грефа в Кремле
Президент России Владимир Путин встретился в понедельник в Кремле с главой Сбербанка Германом Грефом. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T13:52:00+03:00
2025-11-10T14:01:00+03:00
герман греф
владимир путин
дмитрий песков
россия
сбербанк россии
общество
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053938189_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fbeb7c103ba58a00dfedc7d5c8823935.jpg
https://ria.ru/20250904/gref-2039559229.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Встреча Путина с главой Сбербанка Грефом
Путин провел рабочую встречу с главой Сбербанка Грефом, обсуждалось в том числе развитие сервисов бесконтактной оплаты.
2025-11-10T13:52
true
PT1M52S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053938189_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_69a4937b1f2fe17905a557aa58c297f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
герман греф, владимир путин, дмитрий песков, россия, сбербанк россии, общество, экономика
Герман Греф, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия, Сбербанк России, Общество, Экономика
Путин принял Грефа в Кремле

Путин принял в Кремле главу Сбербанка Грефа

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился в понедельник в Кремле с главой Сбербанка Германом Грефом.
Глава государства второй раз за год встречается с Грефом, предыдущая их встреча прошла в конце июля. Тогда обсудили итоги работы Сбербанка за прошлый год и его текущую деятельность.
Ранее в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Сбербанк является крупнейшим и системообразующим банком в России, поэтому диалог главы государства с Грефом носит регулярный, постоянный характер.
Герман Греф - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Греф надеется, что Банк России не допустит перехода экономики в рецессию
4 сентября, 07:15
 
Герман ГрефВладимир ПутинДмитрий ПесковРоссияСбербанк РоссииОбществоЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала