Путин принял Грефа в Кремле
Президент России Владимир Путин встретился в понедельник в Кремле с главой Сбербанка Германом Грефом. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T13:52:00+03:00
2025-11-10T13:52:00+03:00
2025-11-10T14:01:00+03:00
россия
Встреча Путина с главой Сбербанка Грефом
Путин провел рабочую встречу с главой Сбербанка Грефом, обсуждалось в том числе развитие сервисов бесконтактной оплаты.
