Пушилин рассказал, как бойцы ВСУ пытаются выйти из окружения в ДНР

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Украинские военные переодеваются в гражданскую одежду, чтобы выйти из окружения в Красноармейске и Димитрове, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Фиксируется, как это бывает перед полным освобождением населенных пунктов, противник пытается переодеваться в гражданскую одежду, пытается выйти в гражданской одежде, но здесь, уже имея определенный опыт, наши бойцы также ситуацию отслеживают", — сказал он в эфире телеканала " Россия 24 ".

Красноармейск и Димитров составляют одну городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: там проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Красноармейск считается краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в ДНР.

По данным Пушилина, войска зачищают многоэтажную застройку в этом городе от оставшихся сил ВСУ. Бойцы пресекли несколько попыток противника вырваться из Красноармейска. В то же время украинские военные пытались деблокировать Димитров в районе Родинского, но были уничтожены.

Глава ДНР заявил об улучшении позиций ВС России в районе Красного Лимана, при этом ВСУ перекинули туда серьезные резервы и стараются удержаться в Ямполе.

Вооруженные силы также улучшили позиции в окрестностях Иванополья и Александро-Калинов и в районе Шахово на Добропольском выступе.

Бои за Красноармейск и Димитров

К концу октября группировка "Центр" заблокировала украинские войска в районе этой агломерации.

По последним данным Минобороны, в Красноармейске российские военные наступают в микрорайоне Динас, уничтожают формирования противника в северо-западных и восточных кварталах Центрального района и на территории западной промзоны.

В Димитрове бойцы продвигаются в микрорайоне Восточный, а также в южной части города и в направлении микрорайона Западный.

За сутки потери ВСУ в этой агломерации составили: