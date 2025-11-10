https://ria.ru/20251110/pushilin-2053889031.html
Пушилин рассказал, как бойцы ВСУ пытаются выйти из окружения в ДНР
Пушилин рассказал, как бойцы ВСУ пытаются выйти из окружения в ДНР - РИА Новости, 10.11.2025
Пушилин рассказал, как бойцы ВСУ пытаются выйти из окружения в ДНР
Украинские военные переодеваются в гражданскую одежду, чтобы выйти из окружения в Красноармейске и Димитрове, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T10:13:00+03:00
2025-11-10T10:13:00+03:00
2025-11-10T11:55:00+03:00
в мире
донецкая народная республика
красноармейск
димитров
денис пушилин
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053889421_0:153:3001:1841_1920x0_80_0_0_c8bec295d9401475af8be0e2090c9f45.jpg
https://ria.ru/20251107/svo-2053475679.html
https://ria.ru/20251110/vsu--2053871058.html
https://ria.ru/20251110/kombinat-2053873432.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
красноармейск
димитров
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053889421_155:0:2822:2000_1920x0_80_0_0_356df2d6b0195c3c648f14ba7052f3bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, красноармейск, димитров, денис пушилин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
В мире, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Димитров, Денис Пушилин, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Пушилин рассказал, как бойцы ВСУ пытаются выйти из окружения в ДНР
Пушилин: ВСУ переодеваются в гражданскую одежду для выхода из окружения
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Украинские военные переодеваются в гражданскую одежду, чтобы выйти из окружения в Красноармейске и Димитрове, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Фиксируется, как это бывает перед полным освобождением населенных пунктов, противник пытается переодеваться в гражданскую одежду, пытается выйти в гражданской одежде, но здесь, уже имея определенный опыт, наши бойцы также ситуацию отслеживают", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24
".
Красноармейск и Димитров составляют одну городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: там проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Красноармейск считается краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в ДНР.
По данным Пушилина, войска зачищают многоэтажную застройку в этом городе от оставшихся сил ВСУ. Бойцы пресекли несколько попыток противника вырваться из Красноармейска. В то же время украинские военные пытались деблокировать Димитров в районе Родинского, но были уничтожены.
Глава ДНР заявил об улучшении позиций ВС России в районе Красного Лимана, при этом ВСУ перекинули туда серьезные резервы и стараются удержаться в Ямполе.
Вооруженные силы также улучшили позиции в окрестностях Иванополья и Александро-Калинов и в районе Шахово на Добропольском выступе.
Бои за Красноармейск и Димитров
К концу октября группировка "Центр" заблокировала украинские войска в районе этой агломерации.
По последним данным Минобороны, в Красноармейске российские военные наступают в микрорайоне Динас, уничтожают формирования противника в северо-западных и восточных кварталах Центрального района и на территории западной промзоны.
В Димитрове бойцы продвигаются в микрорайоне Восточный, а также в южной части города и в направлении микрорайона Западный.
За сутки потери ВСУ в этой агломерации составили:
- более 275 боевиков;
- два танка;
- четыре ББМ;
- пикап;
- самоходная артиллерийская установка "Акация".