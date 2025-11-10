Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал, как бойцы ВСУ пытаются выйти из окружения в ДНР
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:13 10.11.2025 (обновлено: 11:55 10.11.2025)
Пушилин рассказал, как бойцы ВСУ пытаются выйти из окружения в ДНР
Пушилин рассказал, как бойцы ВСУ пытаются выйти из окружения в ДНР - РИА Новости, 10.11.2025
Пушилин рассказал, как бойцы ВСУ пытаются выйти из окружения в ДНР
Украинские военные переодеваются в гражданскую одежду, чтобы выйти из окружения в Красноармейске и Димитрове, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 10.11.2025
Пушилин рассказал, как бойцы ВСУ пытаются выйти из окружения в ДНР

Пушилин: ВСУ переодеваются в гражданскую одежду для выхода из окружения

Украинские военные
Украинские военные
Украинские военные. Архивное фото
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Украинские военные переодеваются в гражданскую одежду, чтобы выйти из окружения в Красноармейске и Димитрове, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Фиксируется, как это бывает перед полным освобождением населенных пунктов, противник пытается переодеваться в гражданскую одежду, пытается выйти в гражданской одежде, но здесь, уже имея определенный опыт, наши бойцы также ситуацию отслеживают", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Боец показывает разбитую технику ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Поселок Шевченко под Красноармейском завален техникой и телами ВСУ
7 ноября, 16:12

Красноармейск и Димитров составляют одну городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: там проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Красноармейск считается краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в ДНР.

По данным Пушилина, войска зачищают многоэтажную застройку в этом городе от оставшихся сил ВСУ. Бойцы пресекли несколько попыток противника вырваться из Красноармейска. В то же время украинские военные пытались деблокировать Димитров в районе Родинского, но были уничтожены.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
ВСУ не имеют шансов прорваться в Красноармейск, заявил украинский пленный
08:39
Глава ДНР заявил об улучшении позиций ВС России в районе Красного Лимана, при этом ВСУ перекинули туда серьезные резервы и стараются удержаться в Ямполе.
Вооруженные силы также улучшили позиции в окрестностях Иванополья и Александро-Калинов и в районе Шахово на Добропольском выступе.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
ВС России освободили территорию комбината в Купянске
09:03

Бои за Красноармейск и Димитров

К концу октября группировка "Центр" заблокировала украинские войска в районе этой агломерации.
По последним данным Минобороны, в Красноармейске российские военные наступают в микрорайоне Динас, уничтожают формирования противника в северо-западных и восточных кварталах Центрального района и на территории западной промзоны.
В Димитрове бойцы продвигаются в микрорайоне Восточный, а также в южной части города и в направлении микрорайона Западный.
За сутки потери ВСУ в этой агломерации составили:
  • более 275 боевиков;
  • два танка;
  • четыре ББМ;
  • пикап;
  • самоходная артиллерийская установка "Акация".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаКрасноармейскДимитровДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
