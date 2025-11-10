Рейтинг@Mail.ru
Пушилин: ВС России улучшили позиции на Краснолиманском направлении
Специальная военная операция на Украине
 
09:38 10.11.2025
Пушилин: ВС России улучшили позиции на Краснолиманском направлении
Пушилин: ВС России улучшили позиции на Краснолиманском направлении
Глава ДНР Денис Пушилин заявил об улучшении позиций ВС РФ на краснолиманском направлении, при этом противник перекинул туда серьезные резервы и старается... РИА Новости, 10.11.2025
специальная военная операция на украине
ямполь
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы рф
безопасность
ямполь
донецкая народная республика
ямполь, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Ямполь, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Пушилин: ВС России улучшили позиции на Краснолиманском направлении

Пушилин заявил об улучшении позиций ВС РФ на Краснолиманском направлении

Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил об улучшении позиций ВС РФ на краснолиманском направлении, при этом противник перекинул туда серьезные резервы и старается удержаться в Ямполе.
"На краснолиманском направлении также есть улучшение позиций, самая горячая точка - Ямполь, южная часть. И дальше продолжается продвижение планомерное. Но противник очень серьезные туда резервы перекинул и старается удержать всеми силами данный населенный пункт", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Специальная военная операция на Украине
 
 
