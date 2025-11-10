https://ria.ru/20251110/pushilin-2053880471.html
Пушилин: ВС России улучшили позиции на Краснолиманском направлении
Пушилин: ВС России улучшили позиции на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 10.11.2025
Пушилин: ВС России улучшили позиции на Краснолиманском направлении
Глава ДНР Денис Пушилин заявил об улучшении позиций ВС РФ на краснолиманском направлении, при этом противник перекинул туда серьезные резервы и старается... РИА Новости, 10.11.2025
Пушилин: ВС России улучшили позиции на Краснолиманском направлении
