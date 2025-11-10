https://ria.ru/20251110/promzona-2053925417.html
ВС России ведут зачистку промзоны в Красноармейске
ВС России ведут зачистку промзоны в Красноармейске - РИА Новости, 10.11.2025
ВС России ведут зачистку промзоны в Красноармейске
Штурмовые группы ВС РФ ведут активные наступательные действия, а также зачистку территории западной промзоны в Красноармейске, сообщило журналистам Минобороны... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T12:54:00+03:00
2025-11-10T12:54:00+03:00
2025-11-10T12:55:00+03:00
безопасность
россия
красноармейск
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_615:149:2966:1471_1920x0_80_0_0_e939715fecf8c9528cf22c863a126d59.jpg
https://ria.ru/20251027/pushilin-2050828389.html
россия
красноармейск
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_770dab6ba4889ceaf498df35b01b1764.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, красноармейск, донецкая народная республика
Безопасность, Россия, Красноармейск, Донецкая Народная Республика
ВС России ведут зачистку промзоны в Красноармейске
Штурмовые группы ведут зачистку западной промзоны в Красноармейске