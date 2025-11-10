В Словакии прекратили расследование передачи Украине МиГ-29, сообщили СМИ

БРАТИСЛАВА, 10 ноя - РИА Новости. Словацкая прокуратура прекратила расследование законности передачи истребителей МиГ-29 и системы противовоздушной обороны КУБ Украине, не найдя в решениях прежних властей состава преступления, сообщило издание Словацкая прокуратура прекратила расследование законности передачи истребителей МиГ-29 и системы противовоздушной обороны КУБ Украине, не найдя в решениях прежних властей состава преступления, сообщило издание Aktuality

"Специальная группа Darca ("Даритель" - ред.), созданная министром внутренних дел Матушем Шутай-Эштоком, уже не расследует передачу истребителей МиГ-29 и системы противовоздушной обороны КУБ Украине , которую длительное время критикуют представители правительства Роберта Фицо ", - говорится в сообщении издания в понедельник.

В прокуратуре изданию сообщили, что в результате следственных действий не удалось доказать, что передачей данной техники украинской стороне был нанесен ущерб Словакии . Не удалось найти подтверждений и тому, что члены прежнего правительства в этом процессе превысили полномочия, которыми были на тот моменты наделены.

Госсекретарь словацкого минобороны Игор Мелихер ранее заявлял, что его ведомство считает передачу Украине истребителей МиГ-29 и ПВО саботажем со стороны бывшего руководства, а в отношении экс-министра Ярослава Надя следует принять правовые меры.

В апреле 2022 года Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300. В апреле 2023 года словацкая сторона также завершила передачу Украине 13 истребителей МиГ-29. Весной того же года республика решила передать Киеву часть системы ПВО КУБ. С приходом правительства Фицо осенью 2023 года поставки военной помощи Киеву из государственных ресурсов были прекращены.

Фицо утверждал, что истребители МиГ-29 были переданы Украине в апреле 2023 года с грубым нарушением норм конституции Словакии. Он также критиковал прошлое правительство за то, что они передали Украине вполне функционирующую систему ПВО С-300. Политик заявлял, что совершенно непонятно, как Словакия в ближайшие годы будет решать вопрос с противовоздушной обороной.

В конце октября 2024 года Высшее контрольное управление Словакии сообщило, что республика с начала конфликта на Украине оказала Киеву помощь в виде военного материала почти на 700 миллионов евро. В результате этих действий Словакия сама осталась без системы ПВО. По мнению аудиторов, вызывает вопросы и тот факт, могло ли правительство Эдуарда Хегера, технически уже отправленное в отставку, принимать решение о передаче Украине истребителей МиГ-29 и зенитно-ракетного комплекса КУБ стоимостью 500 миллионов евро. Результаты этой проверки были переданы правоохранительным органам.

Правоохранительные органы со своей стороны начали проверку законности оснований передачи военной техники Украине в 2022-2023 годах. В ноябре 2024 года глава МВД Матуш Шутай-Эшток сообщил, что расследованием законности передачи военной техники Украине бывшим руководством республики займется специальная следственная группа.