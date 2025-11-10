Рейтинг@Mail.ru
В Словакии прекратили расследование передачи Украине МиГ-29, сообщили СМИ
19:57 10.11.2025
В Словакии прекратили расследование передачи Украине МиГ-29, сообщили СМИ
в мире
украина
словакия
киев
роберт фицо
миг-29
украина
словакия
киев
в мире, украина, словакия, киев, роберт фицо, миг-29
В мире, Украина, Словакия, Киев, Роберт Фицо, МиГ-29
Здание парламента Словакии (Народной Рады) в Братиславе
Здание парламента Словакии (Народной Рады) в Братиславе. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 10 ноя - РИА Новости. Словацкая прокуратура прекратила расследование законности передачи истребителей МиГ-29 и системы противовоздушной обороны КУБ Украине, не найдя в решениях прежних властей состава преступления, сообщило издание Aktuality.
"Специальная группа Darca ("Даритель" - ред.), созданная министром внутренних дел Матушем Шутай-Эштоком, уже не расследует передачу истребителей МиГ-29 и системы противовоздушной обороны КУБ Украине, которую длительное время критикуют представители правительства Роберта Фицо", - говорится в сообщении издания в понедельник.
В прокуратуре изданию сообщили, что в результате следственных действий не удалось доказать, что передачей данной техники украинской стороне был нанесен ущерб Словакии. Не удалось найти подтверждений и тому, что члены прежнего правительства в этом процессе превысили полномочия, которыми были на тот моменты наделены.
Госсекретарь словацкого минобороны Игор Мелихер ранее заявлял, что его ведомство считает передачу Украине истребителей МиГ-29 и ПВО саботажем со стороны бывшего руководства, а в отношении экс-министра Ярослава Надя следует принять правовые меры.
В апреле 2022 года Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300. В апреле 2023 года словацкая сторона также завершила передачу Украине 13 истребителей МиГ-29. Весной того же года республика решила передать Киеву часть системы ПВО КУБ. С приходом правительства Фицо осенью 2023 года поставки военной помощи Киеву из государственных ресурсов были прекращены.
Фицо утверждал, что истребители МиГ-29 были переданы Украине в апреле 2023 года с грубым нарушением норм конституции Словакии. Он также критиковал прошлое правительство за то, что они передали Украине вполне функционирующую систему ПВО С-300. Политик заявлял, что совершенно непонятно, как Словакия в ближайшие годы будет решать вопрос с противовоздушной обороной.
В конце октября 2024 года Высшее контрольное управление Словакии сообщило, что республика с начала конфликта на Украине оказала Киеву помощь в виде военного материала почти на 700 миллионов евро. В результате этих действий Словакия сама осталась без системы ПВО. По мнению аудиторов, вызывает вопросы и тот факт, могло ли правительство Эдуарда Хегера, технически уже отправленное в отставку, принимать решение о передаче Украине истребителей МиГ-29 и зенитно-ракетного комплекса КУБ стоимостью 500 миллионов евро. Результаты этой проверки были переданы правоохранительным органам.
Правоохранительные органы со своей стороны начали проверку законности оснований передачи военной техники Украине в 2022-2023 годах. В ноябре 2024 года глава МВД Матуш Шутай-Эшток сообщил, что расследованием законности передачи военной техники Украине бывшим руководством республики займется специальная следственная группа.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
