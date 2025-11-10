Рейтинг@Mail.ru
Военные из Якутии, Марий Эл и Дагестана проходят программу "СВОй бизнес" - РИА Новости, 10.11.2025
11:12 10.11.2025 (обновлено: 11:50 10.11.2025)
Военные из Якутии, Марий Эл и Дагестана проходят программу "СВОй бизнес"
Военные из Якутии, Марий Эл и Дагестана проходят программу "СВОй бизнес"
твой бизнес
твой бизнес – новости
корпорация мсп
александр исаевич
Военные из Якутии, Марий Эл и Дагестана проходят программу "СВОй бизнес"

Генеральный директор, председатель правления, АО "Корпорация "МСП" Александр Исаевич
Генеральный директор, председатель правления, АО Корпорация МСП Александр Исаевич - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Генеральный директор, председатель правления, АО "Корпорация "МСП" Александр Исаевич. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Планирующие открыть собственное дело или возобновить предпринимательскую деятельность ветераны спецоперации и члены их семей сразу из трех республик начали проходит федеральную программу "СВОй бизнес", сообщает пресс-служба Корпорации МСП.
Между тем, в Дагестане это уже третий поток за год, а в Марий Эл и Якутии программа стартует впервые.
Пятидневные интенсивы, как и весь проект в целом, реализуются совместно партией "Единая Россия", общественной организацией "Опора России" и институтом развития малого и среднего предпринимательства – Корпорацией МСП. В каждой из республик программа проводится при поддержке правительства региона.
"Цель проекта – помочь нашим героям, ветеранам специальной военной операции вернуться к мирной жизни, развить существующий бизнес или создать новое дело. Для этого разработан целый комплекс инструментов, который включает обучающий курс, консультации наставников и меры поддержки. Важно, что все участники нацелены на достижение цели", – подчеркнула координатор федерального проекта "Единой России" "Предпринимательство", первый зампред Комитета Госдумы по МСП Альфия Когогина.
За пять дней участники разберут финансовые, правовые, налоговые, маркетинговые задачи ведения бизнеса, пройдут практику в составлении бизнес-планов и стратегии развития бизнеса.
"Важно помочь раскрыть предпринимательский потенциал наших ветеранов спецоперации и членов их семей. Для этого региональные отделения "Опоры России" активно включаются в реализацию проекта: проводят бизнес-визиты, берут участников на наставничество, делятся практическими знаниями. У наших предпринимателей — колоссальный опыт: они прошли путь от идеи до устойчивого бизнеса, знают, как преодолевать трудности, где искать партнеров и как выстраивать доверие с клиентами. Теперь этот опыт становится опорой для тех, кто только начинает свой путь", – отметил президент "Опоры России" Александр Калинин.
Участникам расскажут не только про основы предпринимательской деятельности, но и объяснят, как в тех или иных случаях получить господдержку.
"Инструменты развития малого и среднего бизнеса могут помочь нашим ветеранам в решении различных бизнес-задач, например, получить необходимое финансирование, оборудование в лизинг или подобрать помещение, земельный участок для покупки или аренды. Интенсив поможет разобраться в том, какие инструменты сегодня действуют и как при помощи сервисов Цифровой платформы МСП.РФ подать заявку, чтобы ими воспользоваться", – рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Он также добавил, что до конца 2025 года проект "СВОй бизнес" охватит более 40 регионов России. Участие в программе примут более 800 ветеранов СВО и членов их семей. Подать заявку на участие можно через Цифровую платформу МСП.РФ.
