Военные из Якутии, Марий Эл и Дагестана проходят программу "СВОй бизнес"

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Планирующие открыть собственное дело или возобновить предпринимательскую деятельность ветераны спецоперации и члены их семей сразу из трех республик начали проходит федеральную программу "СВОй бизнес", сообщает пресс-служба Корпорации МСП.

Между тем, в Дагестане это уже третий поток за год, а в Марий Эл и Якутии программа стартует впервые.

Пятидневные интенсивы, как и весь проект в целом, реализуются совместно партией "Единая Россия", общественной организацией "Опора России" и институтом развития малого и среднего предпринимательства – Корпорацией МСП. В каждой из республик программа проводится при поддержке правительства региона.

"Цель проекта – помочь нашим героям, ветеранам специальной военной операции вернуться к мирной жизни, развить существующий бизнес или создать новое дело. Для этого разработан целый комплекс инструментов, который включает обучающий курс, консультации наставников и меры поддержки. Важно, что все участники нацелены на достижение цели", – подчеркнула координатор федерального проекта "Единой России" "Предпринимательство", первый зампред Комитета Госдумы по МСП Альфия Когогина.

За пять дней участники разберут финансовые, правовые, налоговые, маркетинговые задачи ведения бизнеса, пройдут практику в составлении бизнес-планов и стратегии развития бизнеса.

"Важно помочь раскрыть предпринимательский потенциал наших ветеранов спецоперации и членов их семей. Для этого региональные отделения "Опоры России" активно включаются в реализацию проекта: проводят бизнес-визиты, берут участников на наставничество, делятся практическими знаниями. У наших предпринимателей — колоссальный опыт: они прошли путь от идеи до устойчивого бизнеса, знают, как преодолевать трудности, где искать партнеров и как выстраивать доверие с клиентами. Теперь этот опыт становится опорой для тех, кто только начинает свой путь", – отметил президент "Опоры России" Александр Калинин.

Участникам расскажут не только про основы предпринимательской деятельности, но и объяснят, как в тех или иных случаях получить господдержку.

"Инструменты развития малого и среднего бизнеса могут помочь нашим ветеранам в решении различных бизнес-задач, например, получить необходимое финансирование, оборудование в лизинг или подобрать помещение, земельный участок для покупки или аренды. Интенсив поможет разобраться в том, какие инструменты сегодня действуют и как при помощи сервисов Цифровой платформы МСП.РФ подать заявку, чтобы ими воспользоваться", – рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.