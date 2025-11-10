МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский должен прекратить бессмысленные провокации на территории российских регионов и вернуться к диалогу, заявил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Зеленскому следует прекратить атаки на российские территории. <…> Стратегически для него это не имеет смысла, он должен ограничиться самообороной...", — написал он.
Политик подчеркнул, что продолжение военных действий для киевского режима бессмысленно, в связи с чем Зеленскому необходимо изменить стратегию и прийти к соглашению с Россией.
"Возврат к диалогу и дипломатии — лучшее, что он может сделать для завершения этого конфликта", — сказал Мема.
В ночь на субботу российские военные нанесли удар возмездия в ответ на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты. Высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", они поразили предприятия украинского ВПК и объекты газо-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу.
После ударов компания "Центрэнерго" заявила, что на всех государственных ТЭС на Украине из-за российских ударов остановилась генерация. "Укрэнерго", в свою очередь, сообщило о серии отключений электроэнергии в разных регионах.
В ответ на атаки ВСУ российская армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Владимир Путин не раз подчеркивал заинтересованность в долгосрочном урегулировании, предполагающем устранение первопричин конфликта. В их числе Россия называла угрозы национальной безопасности, возникшие в результате расширения НАТО, и попытки втягивания в этот военный блок Украины. Помимо этого, Москва неоднократно выступала за соблюдение прав русскоязычного населения республики наравне с остальными гражданами.