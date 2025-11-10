Список бесплатных прививок для россиян могут расширить

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Следует включить отечественную вакцину против менингококковой инфекции в национальный календарь профилактических прививок, чтобы граждане имели возможность пройти бесплатную вакцинацию, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

"Сейчас разрабатывается отечественная вакцина против менингококковой инфекции, которую считаю необходимым добавить в национальный календарь профилактических прививок, чтобы граждане имели возможность пройти бесплатную вакцинацию", - сказал Леонов

Парламентарий отметил, что клинические исследования препарата завершены успешно, по его словам, сейчас идет процесс увеличения производственных мощностей. Он добавил, что, как только объемы производства достигнут необходимого уровня, позволяющего обеспечить достаточное количество доз, данная вакцина, возможно, будет включена в нацкалендарь, предварительно, это может произойти в 2027 году.

"Необходимость в добавлении прививки в нацкалендарь обусловлено опасностью заболевания, способного стремительно распространяться среди населения, особенно в замкнутых коллективах, вызывая серьезные последствия вплоть до летального исхода. Таким образом, доступ к бесплатной вакцинации должен стать ключевым фактором снижения риска заболеваний и защиты здоровья каждого гражданина нашей страны", - подчеркнул он.

Леонов добавил, что действующие прививки национального календаря остаются крайне значимыми, отказ от какой-либо из них приведет к снижению иммунитета населения и росту числа заболевших.