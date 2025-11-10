Рейтинг@Mail.ru
Список бесплатных прививок для россиян могут расширить - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:57 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/privivki-2053849203.html
Список бесплатных прививок для россиян могут расширить
Список бесплатных прививок для россиян могут расширить - РИА Новости, 10.11.2025
Список бесплатных прививок для россиян могут расширить
Следует включить отечественную вакцину против менингококковой инфекции в национальный календарь профилактических прививок, чтобы граждане имели возможность... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T01:57:00+03:00
2025-11-10T01:57:00+03:00
общество
сергей леонов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603979645_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_aa3ae89c794a12e9bdf15de0724758a6.jpg
https://ria.ru/20251023/gripp-2049970388.html
https://ria.ru/20250903/vaktsina-2039238109.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603979645_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_c9969f8bea2f1a462d018e3717216c4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, сергей леонов, госдума рф
Общество, Сергей Леонов, Госдума РФ
Список бесплатных прививок для россиян могут расширить

Депутат Леонов: вакцинацию от менингококка могут ввести в календарь прививок

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПациент во время прививки
Пациент во время прививки - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Пациент во время прививки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Следует включить отечественную вакцину против менингококковой инфекции в национальный календарь профилактических прививок, чтобы граждане имели возможность пройти бесплатную вакцинацию, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
"Сейчас разрабатывается отечественная вакцина против менингококковой инфекции, которую считаю необходимым добавить в национальный календарь профилактических прививок, чтобы граждане имели возможность пройти бесплатную вакцинацию", - сказал Леонов.
Кампания по вакцинации от гриппа - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Россиянам рассказали, когда после прививки от гриппа формируется иммунитет
23 октября, 03:03
Парламентарий отметил, что клинические исследования препарата завершены успешно, по его словам, сейчас идет процесс увеличения производственных мощностей. Он добавил, что, как только объемы производства достигнут необходимого уровня, позволяющего обеспечить достаточное количество доз, данная вакцина, возможно, будет включена в нацкалендарь, предварительно, это может произойти в 2027 году.
"Необходимость в добавлении прививки в нацкалендарь обусловлено опасностью заболевания, способного стремительно распространяться среди населения, особенно в замкнутых коллективах, вызывая серьезные последствия вплоть до летального исхода. Таким образом, доступ к бесплатной вакцинации должен стать ключевым фактором снижения риска заболеваний и защиты здоровья каждого гражданина нашей страны", - подчеркнул он.
Леонов добавил, что действующие прививки национального календаря остаются крайне значимыми, отказ от какой-либо из них приведет к снижению иммунитета населения и росту числа заболевших.
"Поэтому любые изменения в календаре должны предусматривать лишь расширение списка рекомендованных прививок, направленных на защиту от новых опасных инфекционных угроз", - заключил он.
Шприц с лекарством - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
В Роспотребнадзоре рассказали, кому нужна прививка от краснухи
3 сентября, 03:20
 
ОбществоСергей ЛеоновГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала