Приморцы с низким уровнем дохода могут получить 13 мер поддержки
10.11.2025
общество
приморский край
приморский край
ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя – РИА Новости. Жители Приморья с низким уровнем дохода могут получить 13 мер социальной поддержки, сообщает правительство региона.
"В 2025 году для снижения уровня бедности населения и увеличения количества семей, доходы которых превышают величину прожиточного минимума, действуют 13 мер социальной поддержки, предоставляемых с учётом нуждаемости", - говорится в сообщении.
Малоимущие приморцы, в том числе семьи, могут получить государственную соцпомощь. Также действуют такие меры поддержки как государственная социальная помощь на основании социального контракта и газификация частных жилых домов.
Постоянно живущие в Приморье граждане с низким уровнем дохода, не являющиеся инвалидами, могут получить протезно-ортопедическую помощь. Кроме того, краевые власти выделяют средства на региональные социальные доплаты к пенсии.
Также приморцам доступны ежемесячные выплаты на детей, субсидии на оплату жилых помещений и услуг ЖКХ. Действуют меры социальной поддержки многодетных семей, лиц, которые ухаживают за инвалидами, а также другие виды помощи.
Меры социальной поддержки в том числе осуществляются в рамках региональной программы "Снижение доли населения с доходами ниже границы бедности в Приморском крае".
Ранее власти Приморья расширили меры социальной поддержки многодетных, сохранив право на получение выплат для семей с детьми-инвалидами до 23 лет. Кроме того, теперь средства регионального маткапитала можно направлять на реабилитацию и специализированные услуги, в том числе помощь логопеда.