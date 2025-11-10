Рейтинг@Mail.ru
Приморцы с низким уровнем дохода могут получить 13 мер поддержки - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:59 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/primore-2053866411.html
Приморцы с низким уровнем дохода могут получить 13 мер поддержки
Приморцы с низким уровнем дохода могут получить 13 мер поддержки - РИА Новости, 10.11.2025
Приморцы с низким уровнем дохода могут получить 13 мер поддержки
Жители Приморья с низким уровнем дохода могут получить 13 мер социальной поддержки, сообщает правительство региона. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T07:59:00+03:00
2025-11-10T07:59:00+03:00
общество
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038305860_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1b0ad7ff5e2c25269d0a1b5dbdf34b27.jpg
https://ria.ru/20251107/primore-2053351310.html
https://ria.ru/20251106/posobie-2053131006.html
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038305860_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cf3b1694d26a351fd21fcd03a4f28455.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, приморский край
Общество, Приморский край
Приморцы с низким уровнем дохода могут получить 13 мер поддержки

Жители Приморья с низким уровнем дохода могут получить 13 мер соцподдержки

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВид на Владивосток
Вид на Владивосток - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Вид на Владивосток . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя – РИА Новости. Жители Приморья с низким уровнем дохода могут получить 13 мер социальной поддержки, сообщает правительство региона.
"В 2025 году для снижения уровня бедности населения и увеличения количества семей, доходы которых превышают величину прожиточного минимума, действуют 13 мер социальной поддержки, предоставляемых с учётом нуждаемости", - говорится в сообщении.
Отделение многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Еще четыре семейных МФЦ откроют в Приморье в 2026 году
7 ноября, 09:42
Малоимущие приморцы, в том числе семьи, могут получить государственную соцпомощь. Также действуют такие меры поддержки как государственная социальная помощь на основании социального контракта и газификация частных жилых домов.
Постоянно живущие в Приморье граждане с низким уровнем дохода, не являющиеся инвалидами, могут получить протезно-ортопедическую помощь. Кроме того, краевые власти выделяют средства на региональные социальные доплаты к пенсии.
Также приморцам доступны ежемесячные выплаты на детей, субсидии на оплату жилых помещений и услуг ЖКХ. Действуют меры социальной поддержки многодетных семей, лиц, которые ухаживают за инвалидами, а также другие виды помощи.
Меры социальной поддержки в том числе осуществляются в рамках региональной программы "Снижение доли населения с доходами ниже границы бедности в Приморском крае".
Ранее власти Приморья расширили меры социальной поддержки многодетных, сохранив право на получение выплат для семей с детьми-инвалидами до 23 лет. Кроме того, теперь средства регионального маткапитала можно направлять на реабилитацию и специализированные услуги, в том числе помощь логопеда.
Женщина с новорожденным - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Соцфонд беззаявительно назначил пособие 1,9 тыс новорожденных в Приморье
6 ноября, 09:47
 
ОбществоПриморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала