В МВД отметили снижение количества тяжких преступлений в ЛНР
В МВД отметили снижение количества тяжких преступлений в ЛНР
В МВД отметили снижение количества тяжких преступлений в ЛНР
Снижение числа тяжких преступлений фиксируют в Луганской Народной Республике по сравнению с 2024 годом, заявил в интервью РИА Новости министр внутренних дел... РИА Новости, 10.11.2025
ЛУГАНСК, 10 ноя – РИА Новости. Снижение числа тяжких преступлений фиксируют в Луганской Народной Республике по сравнению с 2024 годом, заявил в интервью РИА Новости министр внутренних дел республики генерал-лейтенант полиции Алексей Кампф.
"За девять месяцев текущего года в республике зарегистрировано 7616 преступлений. Стабильное снижение преступлений зафиксировано по таким видам: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – на 32,7%, грабежи - на 32,5%, разбои – на 41,7%, вымогательства - на 33,3%, кражи транспортных средств – на 37,9%", - сообщил министр.
По словам Кампфа, расследовано за указанный период более 4,2 тысячи уголовных дел, что на 35,7% больше чем за аналогичный период прошлого года, к уголовной ответственности привлечено более 2,8 тысячи человек.
"Раскрыто 174 преступления "прошлых лет", - дополнил собеседник агентства.