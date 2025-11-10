В МВД отметили снижение количества тяжких преступлений в ЛНР

ЛУГАНСК, 10 ноя – РИА Новости. Снижение числа тяжких преступлений фиксируют в Луганской Народной Республике по сравнению с 2024 годом, заявил в интервью РИА Новости министр внутренних дел республики генерал-лейтенант полиции Алексей Кампф.

"За девять месяцев текущего года в республике зарегистрировано 7616 преступлений. Стабильное снижение преступлений зафиксировано по таким видам: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – на 32,7%, грабежи - на 32,5%, разбои – на 41,7%, вымогательства - на 33,3%, кражи транспортных средств – на 37,9%", - сообщил министр.

По словам Кампфа, расследовано за указанный период более 4,2 тысячи уголовных дел, что на 35,7% больше чем за аналогичный период прошлого года, к уголовной ответственности привлечено более 2,8 тысячи человек.