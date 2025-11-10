Рейтинг@Mail.ru
В МВД отметили снижение количества тяжких преступлений в ЛНР
01:47 10.11.2025
В МВД отметили снижение количества тяжких преступлений в ЛНР
В МВД отметили снижение количества тяжких преступлений в ЛНР
Снижение числа тяжких преступлений фиксируют в Луганской Народной Республике по сравнению с 2024 годом, заявил в интервью РИА Новости министр внутренних дел... РИА Новости, 10.11.2025
луганская народная республика
луганская народная республика
Новости
луганская народная республика
Луганская Народная Республика
В МВД отметили снижение количества тяжких преступлений в ЛНР

Генерал-лейтенант Кампф: тяжких преступлений в ЛНР стало меньше

Сотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
ЛУГАНСК, 10 ноя – РИА Новости. Снижение числа тяжких преступлений фиксируют в Луганской Народной Республике по сравнению с 2024 годом, заявил в интервью РИА Новости министр внутренних дел республики генерал-лейтенант полиции Алексей Кампф.
"За девять месяцев текущего года в республике зарегистрировано 7616 преступлений. Стабильное снижение преступлений зафиксировано по таким видам: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – на 32,7%, грабежи - на 32,5%, разбои – на 41,7%, вымогательства - на 33,3%, кражи транспортных средств – на 37,9%", - сообщил министр.
По словам Кампфа, расследовано за указанный период более 4,2 тысячи уголовных дел, что на 35,7% больше чем за аналогичный период прошлого года, к уголовной ответственности привлечено более 2,8 тысячи человек.
"Раскрыто 174 преступления "прошлых лет", - дополнил собеседник агентства.
Луганская Народная Республика
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
