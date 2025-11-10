Рейтинг@Mail.ru
В РВИО заявили о важности премий в честь выдающихся отечественных историков
15:34 10.11.2025
В РВИО заявили о важности премий в честь выдающихся отечественных историков
Премии имени выдающихся отечественных историков, таких как Евгений Тарле, будут стимулировать творчество популяризаторов истории в России и способствовать...
В РВИО заявили о важности премий в честь выдающихся отечественных историков

Мягков: премии имени выдающихся историков помогут популяризации истории в России

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Премии имени выдающихся отечественных историков, таких как Евгений Тарле, будут стимулировать творчество популяризаторов истории в России и способствовать повышению уровня исторической грамотности в обществе, считает научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
Первых лауреатов премии имени Тарле объявили в минувшую пятницу в Москве в МГИМО на расширенном заседании Научного совета РВИО. Мероприятие было приурочено ко дню рождения выдающегося историка.
Лауреатами премии 2025 года стали епископ Русской православной церкви, митрополит Симферопольский и Крымский митрополит Тихон (Шевкунов) (премия I степени), директор научно-исследовательского фонда "Цифровая история", публицист Егор Яковлев (премия II степени) и старший научный сотрудник Института военной истории министерства обороны РФ, кандидат исторических наук Алексей Исаев (премия III степени).
Основанием для получения премии является популяризация истории, особый вклад в историческое просвещение - то, как это блестяще делал сам Евгений Тарле, подчеркнул в ходе церемонии помощник президента России, председатель РВИО Владимир Мединский. Лауреаты получат возможность войти в продолжение полного собрания сочинений Тарле, которое сейчас впервые готовится в классическом советском стандарте, отметил Мединский.
"Этой премией, которая была учреждена историческим сообществом, будут отмечаться выдающиеся заслуги в области популяризации исторических знаний. Ведь история – это не просто очень кропотливые исследования источников в архивах. Очень важно, чтобы эти знания о нашей стране, о мире были доступны самому широкому кругу людей", - сказал Мягков РИА Новости.
Он пояснил важность таких наград.
"Надо как можно шире популяризировать и историю, и историков. В нашем прошлом была целая плеяда выдающихся историков – это и Тарле, и Карамзин, и Соловьев, и Ключевский. Думаю, возможно учреждение премий и медалей имени Карамзина, Соловьева, Ключевского, многих других отечественных историков, что способствовало бы творчеству популяризаторов истории. РВИО и дальше будет работать в этом направлении", - добавил Мягков.
В историческом сообществе 2025 год был объявлен Годом памяти известного историка Евгения Викторовича Тарле.
Евгений Тарле родился 8 ноября 1874 года. Первый фундаментальный труд Тарле "Рабочий класс во Франции в эпоху революции", магистерская защита которого прошла в Петербургском университете, увидел свет в 1909-1911 годах.
После революционных потрясений 1917 года Тарле остался в Петрограде: читал лекции, много печатался, редактировал исторический журнал "Анналы", продолжал свои научные изыскания по истории Франции и России и в области истории международных отношений. До начала Великой Отечественной войны он написал еще ряд трудов: "Наполеон", "Нашествие Наполеона на Россию", "Талейран" и другие. Они были переведены на многие иностранные языки и уже тогда сделали Тарле самым популярным советским историком за счет доступности изложения материала вкупе с богатой материальной базой.
Общество Франция Петроград Россия Евгений Тарле Российское военно-историческое общество (РВИО)
 
 
