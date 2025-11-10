Рейтинг@Mail.ru
Ульянов призвал США представить пояснения по ядерным испытаниям - РИА Новости, 10.11.2025
19:01 10.11.2025 (обновлено: 19:02 10.11.2025)
Ульянов призвал США представить пояснения по ядерным испытаниям
Ульянов призвал США представить пояснения по ядерным испытаниям
в мире
россия
сша
москва
михаил ульянов (дипломат)
дональд трамп
межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
россия
сша
москва
в мире, россия, сша, москва, михаил ульянов (дипломат), дональд трамп, межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
В мире, Россия, США, Москва, Михаил Ульянов (дипломат), Дональд Трамп, межконтинентальная крылатая ракета "Буревестник"
Ульянов призвал США представить пояснения по ядерным испытаниям

ВЕНА, 10 ноя - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал американскую сторону представить четкие и подробные пояснения относительно своей позиции по возобновлению ядерных испытаний.
"Считаем принципиально важным, чтобы американская сторона представила четкие и подробные пояснения относительно своей позиции по возобновлению ядерных испытаний. Мы, как и все другие государства-участники ДВЗЯИ (Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний), а также руководство временного технического секретариата организации имеем полное право на получение соответствующих разъяснений, так как данный вопрос относится к самой сути договора. Ожидаем, что США без дальнейших задержек и должным образом на это отреагируют", - заявил Ульянов, выступая на 65-й сессии подготовительной комиссии Организации договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний в понедельник. Текст его выступления опубликован в официальном Telegram-канале постпреда РФ.
Российский дипломат также добавил, что Москва обратила внимание на то, что США хотят "быть на равных" с Россией и Китаем. "Это вполне понятное стремление. Причем его легко реализовать. Для того, чтобы быть на равных в вопросе о ядерных испытаниях, надо просто придерживаться национального моратория, как это делают Москва и Пекин. Хотелось бы надеяться, что так и будет", - заключил постпред.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.
Постпред России предположил, когда США прояснят слова о ядерных испытаниях
