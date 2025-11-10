СМИ: в Польше сложилась опасная для Киева ситуация

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В Польше наблюдается ослабление поддержки Украины, что стало важным фактором политической борьбы в стране, пишет Bloomberg.
"Трещины в этой солидарности теперь становятся все более очевидными, а оппозиция поддержке Украины занимает центральное место в борьбе за власть на вершине польской политики", — говорится в материале.
"Первоначальная волна поддержки после 2022 года исчерпана, сказал он, отметив, что польский энтузиазм в отношении Украины после Майдана 2014 года постигла та же участь", — пишет издание.
В прошлый четверг издание Gazeta Wyborcza сообщила о резком росте нападений на украинцев в Польше.
В июне избранный президент Польши Кароль Навроцкий, отвечая на поздравления Владимира Зеленского, напомнил ему о нерешенных исторических вопросах. Во время своей предвыборной кампании, говоря об Украине, Навроцкий неоднократно акцентировал внимание на неурегулированном вопросе Волынской резни, в частности, эксгумации ее жертв на Украине.
По различным данным, в Польше проживают от 1,5 до 2 миллионов граждан Украины.
