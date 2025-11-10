Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Польше сложилась опасная для Киева ситуация
01:17 10.11.2025 (обновлено: 02:25 10.11.2025)
СМИ: в Польше сложилась опасная для Киева ситуация
В Польше наблюдается ослабление поддержки Украины, что стало важным фактором политической борьбы в стране, пишет Bloomberg. РИА Новости, 10.11.2025
Марш националистов в Варшаве
Марш националистов в Варшаве
Марш националистов в Варшаве. Архивное фото
Марш националистов в Варшаве. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В Польше наблюдается ослабление поддержки Украины, что стало важным фактором политической борьбы в стране, пишет Bloomberg.
"Трещины в этой солидарности теперь становятся все более очевидными, а оппозиция поддержке Украины занимает центральное место в борьбе за власть на вершине польской политики", — говорится в материале.
Польша больше не может принимать мигрантов с Украины, заявил Пшидач
14 октября, 09:50
Польша больше не может принимать мигрантов с Украины, заявил Пшидач
14 октября, 09:50
По словам польского политолога Петра Бураса, стремление Варшавы помогать Киеву переживает периоды подъемов и спадов, и, возможно, таких спадов будет еще больше.
"Первоначальная волна поддержки после 2022 года исчерпана, сказал он, отметив, что польский энтузиазм в отношении Украины после Майдана 2014 года постигла та же участь", — пишет издание.
В прошлый четверг издание Gazeta Wyborcza сообщила о резком росте нападений на украинцев в Польше.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
"Язва на теле Европы". В Польше набросились на ЕС из-за плана против России
5 ноября, 20:58
В июне избранный президент Польши Кароль Навроцкий, отвечая на поздравления Владимира Зеленского, напомнил ему о нерешенных исторических вопросах. Во время своей предвыборной кампании, говоря об Украине, Навроцкий неоднократно акцентировал внимание на неурегулированном вопросе Волынской резни, в частности, эксгумации ее жертв на Украине.
По различным данным, в Польше проживают от 1,5 до 2 миллионов граждан Украины.
"Начнут линчевать". В Польше набросились на украинцев
31 октября, 16:54
"Начнут линчевать". В Польше набросились на украинцев
31 октября, 16:54
 
