"Оставалось несколько секунд". На что идут полицейские ради спасения людей
08:00 10.11.2025 (обновлено: 11:41 10.11.2025)
"Оставалось несколько секунд". На что идут полицейские ради спасения людей
"Оставалось несколько секунд". На что идут полицейские ради спасения людей - РИА Новости, 10.11.2025
"Оставалось несколько секунд". На что идут полицейские ради спасения людей
Охота на маньяков, разгром организованных преступных группировок, ликвидация банд — такова работа полицейских. Но не только. Нередко они, рискуя жизнью,... РИА Новости, 10.11.2025
россия, алагирский район, республика бурятия, ирина волк
Россия, Алагирский район, Республика Бурятия, Ирина Волк
"Оставалось несколько секунд". На что идут полицейские ради спасения людей

© РИА Новости / Александр КряжевСотрудник полиции во время работы
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. Охота на маньяков, разгром организованных преступных группировок, ликвидация банд — такова работа полицейских. Но не только. Нередко они, рискуя жизнью, помогают людям в ситуациях, не связанных с криминалом. Порой и не будучи на службе. Ко Дню сотрудника органов внутренних дел РИА Новости рассказывает несколько таких историй.

Бурный поток

В конце октября сотрудники отдела МВД по Алагирскому району Республики Северная Осетия, проезжая по поселку Верхний Фиадон, увидели выбежавшую на дорогу женщину в мокрой одежде. Минутой ранее ее девятилетний сын подошел слишком близко к горному потоку и, оступившись, упал в воду. Его понесло мощное течение, мать никак не могла ему помочь. Только кричала.
"Я без раздумья кинулся в воду, — говорит лейтенант полиции Хазби Дзантиев. — Как и мои коллеги — Арсен Дзугутов и Георгий Кудесов, а также местный житель".
© Ирина Волк/TelegramХазби Дзантиев
Хазби Дзантиев - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Ирина Волк/Telegram
Хазби Дзантиев
Полицейским удалось догнать и вытащить ребенка на берег. Он был без сознания. Хазби сразу начал оказывать первую помощь. Спустя 40 секунд мальчик задышал, пришел в себя. Его перенесли в подъехавший автомобиль скорой помощи и отвезли в больницу вместе с перепуганной матерью.
"Сейчас он находится дома, его жизни ничто не угрожает, — сообщили в МВД России. — По словам врачей, связанные с риском для жизни самоотверженные действия полицейских помогли не только спасти ребенка, но и предотвратить негативные последствия для его здоровья".
При этом сами спасители героями себя не считают и уверяют, что просто выполняли свою работу.
© Ирина Волк/TelegramРека, где чуть не утонул ребенок
Река, где чуть не утонул ребенок - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Ирина Волк/Telegram
Река, где чуть не утонул ребенок

Пять жильцов и собака

На днях сотрудник Госавтоинспекции МВД по Республике Бурятия Михаил Доржиев из Улан-Удэ по пути на службу заметил дым, валивший из квартиры на первом этаже деревянного двухэтажного дома на улице Шаляпина.
"Я остановился, — рассказывает капитан полиции. — Обошел дом, постучал в окна, чтобы понять, есть ли там люди. В одной из квартир увидел двух детей. Забежал в подъезд, вывел мальчика на улицу. Его сестру доставал уже через окно. Также помог вытащить маленькую собачку и документы".
© Ирина Волк/TelegramМихаил Доржиев
Михаил Доржиев - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Ирина Волк/Telegram
Михаил Доржиев
Этим, однако, история не закончились. К Михаилу подбежала еще одна жительница дома и сообщила, что на втором этаже заблокированы ее родители.
"Я поднялся и забежал в квартиру, — продолжает полицейский. — Мужчина с женщиной были полностью дезориентированы, все в дыму. Первым делом открыл окно, схватил женщину и помог спустить вниз. Там ожидали подоспевшие прохожие. Ее супруг воспользовался принесенной жильцами приставной лестницей, хотя уже собирался прыгать".
И тут раздался крик: "Помогите!"
© Ирина Волк/TelegramПожар в доме, где Доржиев спас пять человек и собаку
Пожар в доме, где Доржиев спас пять человек и собаку - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Ирина Волк/Telegram
Пожар в доме, где Доржиев спас пять человек и собаку
"Поскольку все было в дыму, я сперва высунулся в окно, чтобы глотнуть воздуха, — вспоминает Михаил. — Затем включил фонарик и побежал на крик. Ничего не видно, ориентировался на слух. Спросил: "Вы где?" Услышал ответ: "Идти не могу, пытаюсь ползти".
Инвалид. Чтобы не наглотаться дыма и не потерять сознание, полицейский закрыл рот и нос, наощупь нашел его, завернул в одеяло и через окно переправил на улицу.
Приехали пожарные и медики. Доржиев же, как ни в чем не бывало, направился дальше на службу, даже не успев выслушать благодарности.
"Михаил действительно спас нам всем жизнь, — говорит одна из жительниц дома. — Если бы не его бдительность, нас бы уже не было. Спасибо ему огромное".
© Ирина Волк/TelegramСпасение людей из пожара
Спасение людей из пожара - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Ирина Волк/Telegram
Спасение людей из пожара

Экстремальные каникулы

Заместитель командира взвода второго курса следственного факультета Омской академии МВД России Газимагомед Багатаров на летние каникулы приехал домой, в Дагестан.
"Десятого августа я вместе с дядей ехал в Каспийск, — вспоминает он. — В Унцукульском районе с гор сошли селевые потоки, все окрестности затопило. Увидев это, дядя быстро сдал назад, припарковался в сухом месте. После чего мы бросились на помощь не успевшим покинуть опасную зону".
Увидели серый минивэн, в котором были женщины и дети. Быстрое течение несло его к горной реке Аварское Койсу. Младший сержант полиции и его дядя ухватились за автомобиль.
© Ирина Волк/TelegramГазимагомед Багатаров
Газимагомед Багатаров - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Ирина Волк/Telegram
Газимагомед Багатаров
"Еще несколько секунд, и все бы оказались в реке, — объясняет курсант. — Однако в последний момент нам все же удалось немного оттащить машину. Потом подбежали другие водители и общими усилиями мы достали пострадавших из воды".
Посадили их в автомобиль дяди, чтобы согрелись и успокоились. И продолжили вытаскивать машины. Спасли еще несколько человек.

Быстрая езда

Порой полицейским, особенно сотрудникам Госавтоинспекции, приходится принимать практически непосредственное участие в родах. Так, в конце июня возле автомобиля двух дежурящих на дороге патрульных из Томской области — Сергея Марфуткина и Дмитрия Курловича — остановился "Мицубиси", из которого выбежала взволнованная девушка-водитель. Сообщила, что у сидящей на заднем сиденье подруги отошли воды и ей срочно нужно в больницу, но по дороге могут быть пробки.
"Мы доложили об этом в дежурную часть, пересадили роженицу в патрульный автомобиль и, включив спецсигналы, поехали в роддом, — рассказывает Марфуткин. — Успели вовремя, благополучно передали будущую маму врачам".
© Фото : Томская полиция/TelegramСотрудники дорожно-патрульной службы ОСВ Госавтоинспекции Сергей Марфуткин и Дмитрий Курлович
Сотрудники дорожно-патрульной службы ОСВ Госавтоинспекции Сергей Марфуткин и Дмитрий Курлович - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Фото : Томская полиция/Telegram
Сотрудники дорожно-патрульной службы ОСВ Госавтоинспекции Сергей Марфуткин и Дмитрий Курлович
Вскоре та родила здорового мальчика, которого назвали Рафаэлем. Оба полицейских навестили мать с сыном в больнице, передали цветы и выслушали добрые слова благодарности за профессионализм и отзывчивость.
"Работа полицейских — предотвращать, пресекать и раскрывать преступления, — говорит помощник министра внутренних дел России, генерал-майор полиции Ирина Волк. — Тяжелая, подчас опасная, это не просто труд — служение согражданам, своему народу. И не ограничивается рамками профессиональных компетенций. Поэтому каждый год министр МВД России Владимир Александрович Колокольцев встречается с полицейскими, которые спасли попавших в критическую ситуацию людей".
Так что полиция — это не всегда про погони и задержания преступников. Зачастую это и про то, чтобы прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.
 
РоссияАлагирский районРеспублика БурятияИрина Волк
 
 
