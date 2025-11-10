Рейтинг@Mail.ru
В Словакии назвали причину столкновения поездов близ Братиславы
00:52 10.11.2025 (обновлено: 06:11 10.11.2025)
В Словакии назвали причину столкновения поездов близ Братиславы
В Словакии назвали причину столкновения поездов близ Братиславы
В Словакии назвали причину столкновения поездов близ Братиславы

Один из столкнувшихся близ Братиславы поездов мог проехать на красный

© Фото : ta3/Patrik JagerCтолкновение поездов рядом с Братиславой
Cтолкновение поездов рядом с Братиславой - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Фото : ta3/Patrik Jager
Cтолкновение поездов рядом с Братиславой. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 10 ноя — РИА Новости. Один из столкнувшихся близ Братиславы поездов мог проехать на красный, что и привело к крушению, сообщил генеральный директор "Железных дорог Словакии" Иван Беднарик.
Два поезда столкнулись рядом с Братиславой в воскресенье вечером. По информации словацкого издания SME, в результате ЧП пострадали около 30 человек. По данным словацкой полиции, столкновение поездов не было лобовым, в результате удара поезда не сошли с рельсов.
"Причиной аварии, по всей вероятности, стал проезд одного из них на красный. Об этом сообщил генеральный директор "Железных дорог Словакии" Иван Беднарик. Пассажиров поездов эвакуируют на автобусах", — говорится в сообщении Словацкого телевидения и радио (STVR).
В поездах находились преимущественно студенты, которые направлялись в Братиславу.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Фицо проведет внеочередное заседание из-за столкновения поездов
