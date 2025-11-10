МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Военный аэродром ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области, где базируются тактические бомбардировщики Су-24, поражен ударами, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

« "Поразили авиабазу. Известно, что на Староконстантинове базируются тактические бомбардировщики Су-24, используемые для ударов планирующими бомбами, а также для ударов крылатыми ракетами Storm Shadow", — заявил Лебедев.

Кроме того, авиабаза способна принимать истребители F-16 и Mirage-2000, отметил подпольщик.

В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.