Подполье: авиабаза ВСУ Староконстантинов поражена ударами
Подполье: авиабаза ВСУ Староконстантинов поражена ударами
Военный аэродром ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области, где базируются тактические бомбардировщики Су-24, поражен ударами, сообщил РИА Новости координатор
2025-11-10T07:11:00+03:00
2025-11-10T07:11:00+03:00
2025-11-10T07:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
хмельницкая область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
су-24
f-16
хмельницкая область
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Военный аэродром ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области, где базируются тактические бомбардировщики Су-24, поражен ударами, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
«
"Поразили авиабазу. Известно, что на Староконстантинове базируются тактические бомбардировщики Су-24, используемые для ударов планирующими бомбами, а также для ударов крылатыми ракетами Storm Shadow", — заявил Лебедев.
Кроме того, авиабаза способна принимать истребители F-16 и Mirage-2000, отметил подпольщик.
В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.