Подполье: авиабаза ВСУ Староконстантинов поражена ударами
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:11 10.11.2025 (обновлено: 07:20 10.11.2025)
Подполье: авиабаза ВСУ Староконстантинов поражена ударами
Подполье: авиабаза ВСУ Староконстантинов поражена ударами - РИА Новости, 10.11.2025
Подполье: авиабаза ВСУ Староконстантинов поражена ударами
Военный аэродром ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области, где базируются тактические бомбардировщики Су-24, поражен ударами, сообщил РИА Новости координатор
Подполье: авиабаза ВСУ Староконстантинов поражена ударами

Авиабаза ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области поражена ударами

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Военный аэродром ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области, где базируются тактические бомбардировщики Су-24, поражен ударами, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
«

"Поразили авиабазу. Известно, что на Староконстантинове базируются тактические бомбардировщики Су-24, используемые для ударов планирующими бомбами, а также для ударов крылатыми ракетами Storm Shadow", — заявил Лебедев.

Кроме того, авиабаза способна принимать истребители F-16 и Mirage-2000, отметил подпольщик.
В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
