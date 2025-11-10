Рейтинг@Mail.ru
Пленный украинец хочет попросить убежище в России - РИА Новости, 10.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
03:31 10.11.2025
Пленный украинец хочет попросить убежище в России
Пленный украинец хочет попросить убежище в России
Пленный украинец Антон Чернявский заявил РИА Новости, что хочет попросить убежище в России, чтобы не возвращаться на Украину. РИА Новости, 10.11.2025
Пленный украинец хочет попросить убежище в России

Пленный украинец Чернявский хочет попросить убежище в России

Военнопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Военнопленный ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Пленный украинец Антон Чернявский заявил РИА Новости, что хочет попросить убежище в России, чтобы не возвращаться на Украину.
"Если была бы возможность, если можно будет к маме уехать в Москву, попросить убежище в России, я бы так сделал", - сказал Чернявский.
Пленный рассказал, как в Харькове проходила "украинизация" - в городе сносили памятники, переименовали улицы.
"Улица Бандеры еще не появилась, надеюсь, не появится никогда в Харькове, потому что мне Бандера не герой. Если кому-то он герой во Львове, то пусть там улицы ставят", - добавил Чернявский.
Военные ВСУ сдаются в плен в районе Красноармейска, заявил Пушилин
© 2025 МИА «Россия сегодня»
