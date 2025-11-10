https://ria.ru/20251110/plennyy-2053853290.html
Пленный украинец хочет попросить убежище в России
Пленный украинец хочет попросить убежище в России - РИА Новости, 10.11.2025
Пленный украинец хочет попросить убежище в России
Пленный украинец Антон Чернявский заявил РИА Новости, что хочет попросить убежище в России, чтобы не возвращаться на Украину. РИА Новости, 10.11.2025
Пленный украинец хочет попросить убежище в России
