Рейтинг@Mail.ru
Положение киевского режима на фронтах будет ухудшаться, заявил Песков - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:45 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/peskov-2053922775.html
Положение киевского режима на фронтах будет ухудшаться, заявил Песков
Положение киевского режима на фронтах будет ухудшаться, заявил Песков - РИА Новости, 10.11.2025
Положение киевского режима на фронтах будет ухудшаться, заявил Песков
Положение киевского режима на фронтах будет ухудшаться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T12:45:00+03:00
2025-11-10T12:45:00+03:00
в мире
россия
киев
украина
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148116/15/1481161537_0:30:5184:2946_1920x0_80_0_0_b87603b981f002db66d731f2459d8874.jpg
https://ria.ru/20251110/vsu--2053869604.html
россия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148116/15/1481161537_518:0:5126:3456_1920x0_80_0_0_df7ce7067a49a78e5ddf0f31c287e575.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киев, украина, дмитрий песков
В мире, Россия, Киев, Украина, Дмитрий Песков
Положение киевского режима на фронтах будет ухудшаться, заявил Песков

Песков: положение киевского режима на фронтах будет ухудшаться

© AP Photo / Seth WenigДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© AP Photo / Seth Wenig
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Положение киевского режима на фронтах будет ухудшаться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Ситуация на фронтах свидетельствует об обратном: она весьма динамична и красноречиво говорит о перспективах положения киевского режима, которое будет ухудшаться изо дня в день, неизбежно", - сказал Песков журналистам, назвав заблуждением со стороны Киева мнение о том, что Украина может выиграть войну и обеспечить свои интересы военными средствами.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Пленный солдат ВСУ рассказал о мобилизации инвалидов на Украине
08:24
 
В миреРоссияКиевУкраинаДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала