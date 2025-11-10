Рейтинг@Mail.ru
"Неизбежно". Песков оценил ситуацию в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:34 10.11.2025
"Неизбежно". Песков оценил ситуацию в зоне СВО
"Неизбежно". Песков оценил ситуацию в зоне СВО - РИА Новости, 10.11.2025
"Неизбежно". Песков оценил ситуацию в зоне СВО
Ситуация на фронтах динамична и красноречиво говорит о перспективах киевского режима, они неизбежно будут ухудшаться, сообщил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 10.11.2025
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
россия
россия, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков
"Неизбежно". Песков оценил ситуацию в зоне СВО

Песков: ситуация на фронтах красноречиво говорит о перспективах киевского режима

Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Ситуация на фронтах динамична и красноречиво говорит о перспективах киевского режима, они неизбежно будут ухудшаться, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Ситуация на фронтах свидетельствует об обратном: она весьма динамична и красноречиво говорит о перспективах положения киевского режима, которое будет ухудшаться изо дня в день, и неизбежно", - сказал Песков журналистам.
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области
В Кремле рассказали о мерах предосторожности в связи с терактами ВСУ
4 июня, 13:06
4 июня, 13:06
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
