"Неизбежно". Песков оценил ситуацию в зоне СВО
"Неизбежно". Песков оценил ситуацию в зоне СВО - РИА Новости, 10.11.2025
"Неизбежно". Песков оценил ситуацию в зоне СВО
Ситуация на фронтах динамична и красноречиво говорит о перспективах киевского режима, они неизбежно будут ухудшаться, сообщил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T12:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
"Неизбежно". Песков оценил ситуацию в зоне СВО
Песков: ситуация на фронтах красноречиво говорит о перспективах киевского режима