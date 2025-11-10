Рейтинг@Mail.ru
Песков сообщил о росте числа украинцев, принимающих требования России - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:27 10.11.2025 (обновлено: 12:54 10.11.2025)
https://ria.ru/20251110/peskov-2053917758.html
Песков сообщил о росте числа украинцев, принимающих требования России
Песков сообщил о росте числа украинцев, принимающих требования России - РИА Новости, 10.11.2025
Песков сообщил о росте числа украинцев, принимающих требования России
Число украинцев, поддерживающих окончание СВО на условиях России, будет расти, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T12:27:00+03:00
2025-11-10T12:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
россия
украина
вооруженные силы украины
москва
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983052944_0:124:3028:1827_1920x0_80_0_0_1751abaac2bea94de2d7e752b371433e.jpg
https://ria.ru/20251109/lavrov-2053757850.html
https://ria.ru/20251108/ukraina-2053502905.html
https://ria.ru/20251105/ukraina-2052838588.html
https://ria.ru/20251106/ssha-2053295187.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983052944_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_5473bc3a4d9a41420ff3588895bbde73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий песков, россия, украина, вооруженные силы украины, москва, в мире
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Москва, В мире
Песков сообщил о росте числа украинцев, принимающих требования России

Песков: число поддерживающих окончание СВО на условиях РФ украинцев будет расти

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКремль
Кремль - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Число украинцев, поддерживающих окончание СВО на условиях России, будет расти, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал заявление директора Института социологии НАН Евгении Головахи, что за период с 2022 года количество жителей Украины, готовых принять требования Москвы, увеличилось в четыре раза.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Лавров: США, похоже, трудно убедить Зеленского не мешать урегулированию
Вчера, 10:30
"Мы не знаем, насколько можно доверять этим вопросам на Украине. Там, естественно, и общество достаточно запуганное. Но однозначно, что, конечно, есть усталость от войны. И, скорее всего, это устойчивая тенденция. Количество таких людей будет расти и дальше", — сказал Песков.
По его словам, Россия открыта к урегулированию конфликта политико-дипломатическими средствами, но ситуация зависла не по ее вине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Обратный отсчет пошел: через год с небольшим Украина станет сильнее
8 ноября, 08:00
"Наши собеседники не хотят дальше вести разговоры и всячески раззадоривают европейцев, которые считают, что Украина может выиграть войну и обеспечить свои интересы военными средствами", — отметил представитель Кремля.
В то же время положение ВСУ на фронтах будет только ухудшаться, возможность Киева выиграть войну — глубокое заблуждение, добавил Песков, конфликт завершится, когда Россия достигнет поставленных задач.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Украине теперь нужно продержаться всего один год
5 ноября, 08:00

Три раунда переговоров

С начала года Россия и Украина провели три встречи в Стамбуле: 16 мая, 2 июня и 23 июля. По итогам последней страны договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Москва также выразила готовность передать Киеву еще три тысячи тел погибших военных ВСУ и предложила обменяться пленными в количестве не менее 1200 с каждой стороны.
Тогда же Россия выступила с инициативой о создании трех рабочих групп по политическим, гуманитарным и военным вопросам, но Украина так и не ответила на нее. С тех пор переговорный процесс встал на паузу.
Президент Владимир Путин не раз заявлял, что Россия выступает за долгосрочное урегулирование без временного перемирия. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе — угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящих на Украине.
Специальный посланник США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Уиткофф рассказал, как США видят урегулирование украинского конфликта
6 ноября, 20:56
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий ПесковРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныМоскваВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала