Очевидцы рассказали, что происходит на белорусско-польской границе

ВАРШАВА, 10 ноя – РИА Новости. Пересечение польско-белорусской границы занимает около суток, сообщил РИА Новости очевидец.

"Только что я пересек границу. К Тересполю (пункт пропуска на польской стороне – ред.) я подъехал вчера до обеда. Оформление в Бресте "пункт пропуска на белорусской стороне – ред.) закончилось несколько минут назад", - рассказал собеседник агентства.

По его оценкам выезда в Белоруссию в очереди ожидают около 1,5 тысячи легковых автомобилей и до 50 автобусов.

Собеседник агентства добавил, что пограничники работают нестабильно и предположить заранее, сколько времени займет пересечение границы, невозможно.

"Очередь то начинает двигаться, потом замирает, долго стоит, потом опять начинает двигаться. Тут нельзя угадать", - рассказал очевидец.

Премьер-министр Польши Дональд Туск 28 октября заявил, что в ноябре будут открыты два пункта пропуска на границе с Белоруссией – в Бобровниках и в Кузнице. Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский 30 октября заявил, что Польша отложила открытие КПП на границе с Белоруссией из-за солидарности с Литвой.