Очевидцы рассказали, что происходит на белорусско-польской границе - РИА Новости, 10.11.2025
13:32 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/peresechenie-2053934701.html
Очевидцы рассказали, что происходит на белорусско-польской границе
Очевидцы рассказали, что происходит на белорусско-польской границе - РИА Новости, 10.11.2025
Очевидцы рассказали, что происходит на белорусско-польской границе
Пересечение польско-белорусской границы занимает около суток, сообщил РИА Новости очевидец. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T13:32:00+03:00
2025-11-10T13:32:00+03:00
в мире
белоруссия
литва
польша
дональд туск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041455495_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ddc09720c68c2e5e68228cdbb432e36e.jpg
https://ria.ru/20251030/polsha-2051898101.html
https://ria.ru/20250911/granitsy-2041190679.html
белоруссия
литва
польша
в мире, белоруссия, литва, польша, дональд туск
В мире, Белоруссия, Литва, Польша, Дональд Туск
Очевидцы рассказали, что происходит на белорусско-польской границе

Пересечение польско-белорусской границы занимает около суток

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЗаградительные сооружения возведённые польскими пограничниками на белорусско-польской границе
Заградительные сооружения возведённые польскими пограничниками на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Заградительные сооружения возведённые польскими пограничниками на белорусско-польской границе. Архивное фото
ВАРШАВА, 10 ноя – РИА Новости. Пересечение польско-белорусской границы занимает около суток, сообщил РИА Новости очевидец.
"Только что я пересек границу. К Тересполю (пункт пропуска на польской стороне – ред.) я подъехал вчера до обеда. Оформление в Бресте "пункт пропуска на белорусской стороне – ред.) закончилось несколько минут назад", - рассказал собеседник агентства.
Заградительные сооружения возведённые польскими пограничниками на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
В Польше рассказали, когда откроют погранпереходы с Белоруссией
30 октября, 17:17
По его оценкам выезда в Белоруссию в очереди ожидают около 1,5 тысячи легковых автомобилей и до 50 автобусов.
Собеседник агентства добавил, что пограничники работают нестабильно и предположить заранее, сколько времени займет пересечение границы, невозможно.
"Очередь то начинает двигаться, потом замирает, долго стоит, потом опять начинает двигаться. Тут нельзя угадать", - рассказал очевидец.
Премьер-министр Польши Дональд Туск 28 октября заявил, что в ноябре будут открыты два пункта пропуска на границе с Белоруссией – в Бобровниках и в Кузнице. Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский 30 октября заявил, что Польша отложила открытие КПП на границе с Белоруссией из-за солидарности с Литвой.
В октябре Литва четыре раза закрывала КПП на границе с Белоруссией. После закрытия пунктов пропуска в четвертый раз, поздним вечером 26 октября, движение автотранспорта через КПП "Шальчининкай" - "Бенякони" и "Мядининкай" - "Каменный Лог" так и не восстановлено полностью. Литовская сторона обосновывала приостановку пропуска транспорта через эти два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска инцидентами с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. При этом литовская сторона позже разрешила пропускать через этот участок границы некоторые категории лиц: дипломатов или лиц, перевозящих литовскую дипломатическую почту; путешественников, следующих транзитом в Калининградскую область из Белоруссии и обратно; граждан Литвы и Европейского союза, членов их семей, а также лиц, имеющих вид на жительство в Литве.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Захарова высказалась о закрытии Польшей границы с Белоруссией
11 сентября, 13:43
 
В миреБелоруссияЛитваПольшаДональд Туск
 
 
