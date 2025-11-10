Очевидцы рассказали, что происходит на белорусско-польской границе

ВАРШАВА, 10 ноя – РИА Новости. Пересечение польско-белорусской границы занимает около суток, сообщил РИА Новости очевидец.
"Только что я пересек границу. К Тересполю (пункт пропуска на польской стороне – ред.) я подъехал вчера до обеда. Оформление в Бресте "пункт пропуска на белорусской стороне – ред.) закончилось несколько минут назад", - рассказал собеседник агентства.
По его оценкам выезда в Белоруссию в очереди ожидают около 1,5 тысячи легковых автомобилей и до 50 автобусов.
Собеседник агентства добавил, что пограничники работают нестабильно и предположить заранее, сколько времени займет пересечение границы, невозможно.
"Очередь то начинает двигаться, потом замирает, долго стоит, потом опять начинает двигаться. Тут нельзя угадать", - рассказал очевидец.
Премьер-министр Польши Дональд Туск 28 октября заявил, что в ноябре будут открыты два пункта пропуска на границе с Белоруссией – в Бобровниках и в Кузнице. Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский 30 октября заявил, что Польша отложила открытие КПП на границе с Белоруссией из-за солидарности с Литвой.
В октябре Литва четыре раза закрывала КПП на границе с Белоруссией. После закрытия пунктов пропуска в четвертый раз, поздним вечером 26 октября, движение автотранспорта через КПП "Шальчининкай" - "Бенякони" и "Мядининкай" - "Каменный Лог" так и не восстановлено полностью. Литовская сторона обосновывала приостановку пропуска транспорта через эти два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска инцидентами с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. При этом литовская сторона позже разрешила пропускать через этот участок границы некоторые категории лиц: дипломатов или лиц, перевозящих литовскую дипломатическую почту; путешественников, следующих транзитом в Калининградскую область из Белоруссии и обратно; граждан Литвы и Европейского союза, членов их семей, а также лиц, имеющих вид на жительство в Литве.
