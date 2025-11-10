Рейтинг@Mail.ru
В Пензе при пожаре в двухэтажном доме погибла женщина - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:10 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/penza-2053888697.html
В Пензе при пожаре в двухэтажном доме погибла женщина
В Пензе при пожаре в двухэтажном доме погибла женщина - РИА Новости, 10.11.2025
В Пензе при пожаре в двухэтажном доме погибла женщина
Крупный пожар в двухэтажном доме в микрорайоне Бугровка в Пензе унес жизнь 36-летней женщины, пожарные спасли мужчину, эвакуированы еще 10 человек, сообщили в... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T10:10:00+03:00
2025-11-10T10:10:00+03:00
происшествия
пенза
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145142/99/1451429957_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f9bf7ca79b214b96ae0592317c78e608.jpg
https://ria.ru/20251107/pozhar-2053338801.html
пенза
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145142/99/1451429957_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_4764e571b7def8bcd2b156958a16b49e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пенза, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пенза, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Пензе при пожаре в двухэтажном доме погибла женщина

В Пензе при пожаре в двухэтажном доме погибла 36-летняя женщина

© РИА Новости / Вадим Брайдов | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Вадим Брайдов
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САРАТОВ, 10 ноя - РИА Новости. Крупный пожар в двухэтажном доме в микрорайоне Бугровка в Пензе унес жизнь 36-летней женщины, пожарные спасли мужчину, эвакуированы еще 10 человек, сообщили в региональном ГУМЧС.
"В 23.51 9 ноября 2025 года поступило сообщение о пожаре на улице Огарева. Выгорело чердачное помещение, второй этаж и частично первый этаж двухэтажного кирпичного дома. Общая площадь пожара составила 520 квадратных метров. В результате пожара спасен пострадавший 40-летний мужчина, обнаружена погибшей 36-летняя женщина. Десять человек эвакуированы", - уточнили в пресс-службе областного управления.
В тушении пожара, по данным ГУМЧС, участвовали 11 единиц техники и 35 человек личного состава МЧС России и Пензенского пожарно-спасательного центра.
"По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования", - добавили в ведомстве.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
При пожаре в доме в Новосибирской области погиб человек
7 ноября, 07:46
 
ПроисшествияПензаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала