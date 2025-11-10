В Пензе при пожаре в двухэтажном доме погибла женщина

САРАТОВ, 10 ноя - РИА Новости. Крупный пожар в двухэтажном доме в микрорайоне Бугровка в Пензе унес жизнь 36-летней женщины, пожарные спасли мужчину, эвакуированы еще 10 человек, сообщили в региональном ГУМЧС.

"В 23.51 9 ноября 2025 года поступило сообщение о пожаре на улице Огарева. Выгорело чердачное помещение, второй этаж и частично первый этаж двухэтажного кирпичного дома. Общая площадь пожара составила 520 квадратных метров. В результате пожара спасен пострадавший 40-летний мужчина, обнаружена погибшей 36-летняя женщина. Десять человек эвакуированы", - уточнили в пресс-службе областного управления.