Стал известен средний размер социальной пенсии в России
10.11.2025
Стал известен средний размер социальной пенсии в России
Социальная пенсия в России в среднем составила более 15,5 тысячи рублей в месяц по состоянию на 1 октября 2025 года
россия
Средняя социальная пенсия в России превысила 15,5 тысяч рублей
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Социальная пенсия в России в среднем составила более 15,5 тысячи рублей в месяц по состоянию на 1 октября 2025 года, следует из данных Социального фонда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, средний размер социальной пенсии в РФ
на 1 октября 2025 года достиг 15 514,11 рубля в месяц. В начале этого года он составил 13 511,95 рубля.
Работающим получателям социальной пенсии в среднем выплачивают 11 705,66 рубля, а неработающим - 15 814,26 рубля.