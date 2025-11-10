Рейтинг@Mail.ru
Стал известен средний размер социальной пенсии в России
10.11.2025
02:07 10.11.2025
Стал известен средний размер социальной пенсии в России
Стал известен средний размер социальной пенсии в России - РИА Новости, 10.11.2025
Стал известен средний размер социальной пенсии в России
Социальная пенсия в России в среднем составила более 15,5 тысячи рублей в месяц по состоянию на 1 октября 2025 года, следует из данных Социального фонда, с... РИА Новости, 10.11.2025
2025
Стал известен средний размер социальной пенсии в России

Средняя социальная пенсия в России превысила 15,5 тысяч рублей

Пенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Социальная пенсия в России в среднем составила более 15,5 тысячи рублей в месяц по состоянию на 1 октября 2025 года, следует из данных Социального фонда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, средний размер социальной пенсии в РФ на 1 октября 2025 года достиг 15 514,11 рубля в месяц. В начале этого года он составил 13 511,95 рубля.
Работающим получателям социальной пенсии в среднем выплачивают 11 705,66 рубля, а неработающим - 15 814,26 рубля.
Трудовая книжка и пенсионное удостоверение
В Госдуме сообщили об индексации военных пенсий с 1 октября 2026 года
