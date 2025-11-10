Пенсионерку, столкнувшую девочку в метро, штрафовали за дискредитацию ВС

КРАСНОДАР, 10 ноя - РИА Новости. Пенсионерку, которую арестовали в Москве после того, как она столкнула "громко смеявшуюся" девочку на пути в московском метро, уже штрафовали за дискредитацию Вооруженных сил РФ в Краснодаре, следует из судебных документов.