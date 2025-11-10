Рейтинг@Mail.ru
Пенсионерку, столкнувшую девочку в метро, штрафовали за дискредитацию ВС - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:48 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/pensionerka-2054015993.html
Пенсионерку, столкнувшую девочку в метро, штрафовали за дискредитацию ВС
Пенсионерку, столкнувшую девочку в метро, штрафовали за дискредитацию ВС - РИА Новости, 10.11.2025
Пенсионерку, столкнувшую девочку в метро, штрафовали за дискредитацию ВС
Пенсионерку, которую арестовали в Москве после того, как она столкнула "громко смеявшуюся" девочку на пути в московском метро, уже штрафовали за дискредитацию... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T18:48:00+03:00
2025-11-10T18:48:00+03:00
происшествия
россия
краснодар
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053986812_0:91:813:548_1920x0_80_0_0_8b9f927de519fbdc6dfd3695b9e28c9b.jpg
https://ria.ru/20251027/sud--2050977014.html
https://ria.ru/20251007/sud-2046853125.html
россия
краснодар
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053986812_0:15:813:624_1920x0_80_0_0_2c80234348466416387a617307eeeb55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, краснодар, москва
Происшествия, Россия, Краснодар, Москва
Пенсионерку, столкнувшую девочку в метро, штрафовали за дискредитацию ВС

Столкнувшую в метро девочку пенсионерку штрафовали за дискредитацию ВС России

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыГалина Малухина в суде
Галина Малухина в суде - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Галина Малухина в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 10 ноя - РИА Новости. Пенсионерку, которую арестовали в Москве после того, как она столкнула "громко смеявшуюся" девочку на пути в московском метро, уже штрафовали за дискредитацию Вооруженных сил РФ в Краснодаре, следует из судебных документов.
По предварительной версии суда, днем 9 ноября 64-летняя женщина на платформе станции "Таганская" на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений толкнула 13-летнюю девочку на пути. Ребенок не пострадал, ей помогли подняться на платформу родители, с которыми та находилась в момент происшествия. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Отмечалось, что женщина вину не признала. По информации пресс-службы столичных судов, Черемушкинский райсуд Москвы отправил Галину Малухину под стражу сроком на 1 месяц 29 суток.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Суд вернул составителям протокол на певицу о дискредитации ВС России
27 октября, 16:54
Как следует из данных картотеки судов, 18 февраля Малухина, уроженка Удмуртской АССР, устроила пикет в Краснодаре.
"Малухина… проводила одиночный пикет с использованием средств наглядной агитации", - говорится в постановлении суда.
Отмечается, что у женщины был плакат с высказываниями, направленными против властей РФ.
За эти действия Первомайский районный суд Краснодара 27 марта признал ее виновной в дискредитации ВС РФ по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ и обязал выплатить административный штраф в размере 30 тысяч рублей.
Актер Данила Козловский - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Суд встал на сторону Козловского в споре о дискредитации армии
7 октября, 15:04
 
ПроисшествияРоссияКраснодарМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала