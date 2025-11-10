Пенсионерку, столкнувшую девочку в метро, штрафовали за дискредитацию ВС

КРАСНОДАР, 10 ноя - РИА Новости. Пенсионерку, которую арестовали в Москве после того, как она столкнула "громко смеявшуюся" девочку на пути в московском метро, уже штрафовали за дискредитацию Вооруженных сил РФ в Краснодаре, следует из судебных документов.
По предварительной версии суда, днем 9 ноября 64-летняя женщина на платформе станции "Таганская" на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений толкнула 13-летнюю девочку на пути. Ребенок не пострадал, ей помогли подняться на платформу родители, с которыми та находилась в момент происшествия. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Отмечалось, что женщина вину не признала. По информации пресс-службы столичных судов, Черемушкинский райсуд Москвы отправил Галину Малухину под стражу сроком на 1 месяц 29 суток.
Как следует из данных картотеки судов, 18 февраля Малухина, уроженка Удмуртской АССР, устроила пикет в Краснодаре.
"Малухина… проводила одиночный пикет с использованием средств наглядной агитации", - говорится в постановлении суда.
Отмечается, что у женщины был плакат с высказываниями, направленными против властей РФ.
За эти действия Первомайский районный суд Краснодара 27 марта признал ее виновной в дискредитации ВС РФ по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ и обязал выплатить административный штраф в размере 30 тысяч рублей.
