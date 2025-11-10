Пенсионерка, толкнувшая девочку в московском метро, не признала вину

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Пенсионерка, которая, по версии следствия, столкнула девочку на пути в московском метро, не признала вину, сообщает столичная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, днем 9 ноября 64-летняя женщина на платформе станции "Таганская" московского метро на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений толкнула 13-летнюю девочку на жесткий путь. Ребенок не пострадал, ей помогли подняться на платформу родители, с которыми та находилась в момент происшествия.