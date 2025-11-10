https://ria.ru/20251110/pensionerka-2053934166.html
Пенсионерка, толкнувшая девочку в московском метро, не признала вину
Пенсионерка, которая, по версии следствия, столкнула девочку на пути в московском метро, не признала вину, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 10.11.2025
