13:28 10.11.2025 (обновлено: 14:07 10.11.2025)
Пенсионерка, толкнувшая девочку в московском метро, не признала вину
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), москва
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Москва
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Пенсионерка, которая, по версии следствия, столкнула девочку на пути в московском метро, не признала вину, сообщает столичная прокуратура.
Ранее в пресс-службе столичного главка СК России сообщили РИА Новости, что следствие просит об аресте пенсионерки, толкнувшей на пути в московском метро 13-летнюю девочку, ее обвиняют в покушении на убийство.
"Прокуратура взяла под контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)... Женщине предъявлено обвинение. В ходе допроса вину она не признала", - говорится в Telegram-канале столичной прокуратуры.
По данным надзорного ведомства, днем 9 ноября 64-летняя женщина на платформе станции "Таганская" московского метро на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений толкнула 13-летнюю девочку на жесткий путь. Ребенок не пострадал, ей помогли подняться на платформу родители, с которыми та находилась в момент происшествия.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
В московском метро мужчина избил пассажира, подозреваемого задержали
7 ноября, 15:20
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Москва
 
 
Заголовок открываемого материала