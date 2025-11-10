Турецкие власти не запрещали россиянам покинуть паром Seabridge

СТАМБУЛ, 10 ноя - РИА Новости. Турецкие власти не вводили формального запрета на сход пассажиров парома Seabridge с судна, российские пассажиры получили контакты местных адвокатов для возможного обращения с претензиями к компании-перевозчику, заявили РИА Новости в генконсульстве РФ в Трабзоне.

Пассажиры парома Seabridge смогли покинуть судно и выйти в турецкий Трабзон спустя пять суток, сообщила ранее РИА Новости пассажирка Татьяна. Паром Seabridge, который должен был выполнить первый за 14 лет рейс, не получил разрешения на заход в порт Сочи спустя более 2,5 суток ожидания, сообщил ранее РИА Новости генеральный директор ООО "СВС Шиппинг" Сергей Туркменян. Отправившееся в путь 5 ноября судно вернулось в Трабзон 9 ноября, но 19 пассажиров, в том числе 18 россиян, оставались на борту - в компании Liderline заявили РИА Новости, что планировали приобрести для клиентов билеты на транспорт для возвращения в РФ

"Девятого ноября 2025 года паром Seabridge с 18 гражданами Российской Федерации на борту прибыл в порт Трабзона. По поступившей информации, пассажирам изначально не разрешалось покинуть судно. Генеральное консульство России в Трабзоне оперативно установило контакт с находящимися на борту российскими гражданами и представителями компании-перевозчика. Было подтверждено, что пассажиры размещены в каютах, обеспечены горячим питанием и необходимыми удобствами. По информации управления безопасности провинции Трабзон, формального запрета на сход с судна не вводилось: граждане могли покинуть паром, однако без возможности последующего на него возвращения", - сказали агентству дипломаты.

В понедельник консул генконсульства встретился с находящимися на борту российскими гражданами и провел переговоры с представителями перевозчика.

"Пассажирам переданы контакты местных адвокатов для возможного последующего обращения с претензиями к компании-перевозчику... В итоге. вечером 10 ноября достигнута договоренность о выплате каждому пассажиру денежной компенсации, после чего они собираются покинуть судно и самостоятельно вернуться в Россию", - добавило генконсульство.

Генеральное консульство России в Трабзоне продолжает поддерживать постоянный контакт с местными властями, компетентными органами провинции, перевозчиком и российскими гражданами до полного урегулирования ситуации, заключили дипломаты.

Ранее представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр сообщил РИА Новости, что ситуацией с недопуском парома в РФ занимается министерство транспорта и инфраструктуры Турции

Туркменян отмечал, что заход судна в порт Сочи был согласован со всеми портовыми службами и контрольными органами, паромная линия "Сочи - Трабзон - Сочи" официально зарегистрирована в Минтрансе РФ, ей присвоен статус круглогодичной регулярной линии до конца 2027 года.