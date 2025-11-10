Рейтинг@Mail.ru
Турецкие власти не запрещали россиянам покинуть паром Seabridge - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:48 10.11.2025 (обновлено: 20:33 10.11.2025)
https://ria.ru/20251110/parom-2054028440.html
Турецкие власти не запрещали россиянам покинуть паром Seabridge
Турецкие власти не запрещали россиянам покинуть паром Seabridge - РИА Новости, 10.11.2025
Турецкие власти не запрещали россиянам покинуть паром Seabridge
Турецкие власти не вводили формального запрета на сход пассажиров парома Seabridge с судна, российские пассажиры получили контакты местных адвокатов для... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T19:48:00+03:00
2025-11-10T20:33:00+03:00
трабзон (провинция)
россия
сочи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053754294_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_3ab82e706c6d5808d017ac104b9d9685.jpg
https://ria.ru/20251110/kompensatsiya-2054012024.html
https://ria.ru/20251107/parom-2053479037.html
трабзон (провинция)
россия
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053754294_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_8cb35cb60914473a101c7aa1046e64ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
трабзон (провинция), россия, сочи
Трабзон (провинция), Россия, Сочи
Турецкие власти не запрещали россиянам покинуть паром Seabridge

Генконсульство РФ: Турция не запрещала россиянам покинуть паром Seabridge

© РИА Новости / Сергей Кулаков | Перейти в медиабанкПаром Seabridge
Паром Seabridge - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Сергей Кулаков
Перейти в медиабанк
Паром Seabridge. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАМБУЛ, 10 ноя - РИА Новости. Турецкие власти не вводили формального запрета на сход пассажиров парома Seabridge с судна, российские пассажиры получили контакты местных адвокатов для возможного обращения с претензиями к компании-перевозчику, заявили РИА Новости в генконсульстве РФ в Трабзоне.
Пассажиры парома Seabridge смогли покинуть судно и выйти в турецкий Трабзон спустя пять суток, сообщила ранее РИА Новости пассажирка Татьяна. Паром Seabridge, который должен был выполнить первый за 14 лет рейс, не получил разрешения на заход в порт Сочи спустя более 2,5 суток ожидания, сообщил ранее РИА Новости генеральный директор ООО "СВС Шиппинг" Сергей Туркменян. Отправившееся в путь 5 ноября судно вернулось в Трабзон 9 ноября, но 19 пассажиров, в том числе 18 россиян, оставались на борту - в компании Liderline заявили РИА Новости, что планировали приобрести для клиентов билеты на транспорт для возвращения в РФ.
Паром Seabridge - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Консульство России рассказало о компенсациях пассажирам парома Seabridge
Вчера, 18:22
"Девятого ноября 2025 года паром Seabridge с 18 гражданами Российской Федерации на борту прибыл в порт Трабзона. По поступившей информации, пассажирам изначально не разрешалось покинуть судно. Генеральное консульство России в Трабзоне оперативно установило контакт с находящимися на борту российскими гражданами и представителями компании-перевозчика. Было подтверждено, что пассажиры размещены в каютах, обеспечены горячим питанием и необходимыми удобствами. По информации управления безопасности провинции Трабзон, формального запрета на сход с судна не вводилось: граждане могли покинуть паром, однако без возможности последующего на него возвращения", - сказали агентству дипломаты.
В понедельник консул генконсульства встретился с находящимися на борту российскими гражданами и провел переговоры с представителями перевозчика.
"Пассажирам переданы контакты местных адвокатов для возможного последующего обращения с претензиями к компании-перевозчику... В итоге. вечером 10 ноября достигнута договоренность о выплате каждому пассажиру денежной компенсации, после чего они собираются покинуть судно и самостоятельно вернуться в Россию", - добавило генконсульство.
Генеральное консульство России в Трабзоне продолжает поддерживать постоянный контакт с местными властями, компетентными органами провинции, перевозчиком и российскими гражданами до полного урегулирования ситуации, заключили дипломаты.
Ранее представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр сообщил РИА Новости, что ситуацией с недопуском парома в РФ занимается министерство транспорта и инфраструктуры Турции.
Туркменян отмечал, что заход судна в порт Сочи был согласован со всеми портовыми службами и контрольными органами, паромная линия "Сочи - Трабзон - Сочи" официально зарегистрирована в Минтрансе РФ, ей присвоен статус круглогодичной регулярной линии до конца 2027 года.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 16 октября подчеркнул, что тестовый международный рейс Seabridge выполнен из Турции в Сочи без согласия принимающей стороны и назвал такую ситуацию недопустимой. Он уточнил, организация международного грузопассажирского паромного сообщения в нынешних условиях "небезопасна и преждевременна". Позиция администрации Краснодарского края по вопросу запуска парома не изменилась, остались нерешенные вопросы по части безопасности, рассказали РИА Новости 7 ноября в администрации края.
Паром Seabridge, прибывший из Трабзона, в акватории Сочи - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Водолазы осмотрели дно парома Seabridge, рассказал пассажир судна
7 ноября, 16:24
 
Трабзон (провинция)РоссияСочи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала