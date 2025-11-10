Ресторану в Оренбурге грозит штраф за оскорбительную рекламу с хинкали

УФА, 10 ноя – РИА Новости. Грузинскому ресторану в Оренбурге грозит штраф до 200 тысяч рублей за изображение хинкали вместо куполов храма, сообщает 11-й участок Ленинского районного суда города.

В производство мирового судьи судебного участка № 11 Ленинского района города Оренбурга поступило дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 5.26 КоАП РФ (нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях), в отношении управляющего рестораном "Нино-Вано", говорится в сообщении суда.

"В период с 1 по 30 сентября рестораном публично демонстрировались рекламные листовки, изображения на которых допустили унижение чувств верующих христиан, что и послужило поводом для направления жалобы в полицию. По результатам рассмотрения жалобы был составлен административный материал в отношении управляющего рестораном, собраны доказательства, опрошены свидетели", - следует из релиза.

В суде добавили, что иск рассмотрят 9 декабря.