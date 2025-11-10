https://ria.ru/20251110/orenburg-2053912980.html
Ресторану в Оренбурге грозит штраф за оскорбительную рекламу с хинкали
УФА, 10 ноя – РИА Новости. Грузинскому ресторану в Оренбурге грозит штраф до 200 тысяч рублей за изображение хинкали вместо куполов храма, сообщает 11-й участок Ленинского районного суда города.
В производство мирового судьи судебного участка № 11 Ленинского района города Оренбурга поступило дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 5.26 КоАП РФ (нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях), в отношении управляющего рестораном "Нино-Вано", говорится в сообщении суда.
"В период с 1 по 30 сентября рестораном публично демонстрировались рекламные листовки, изображения на которых допустили унижение чувств верующих христиан, что и послужило поводом для направления жалобы в полицию. По результатам рассмотрения жалобы был составлен административный материал в отношении управляющего рестораном, собраны доказательства, опрошены свидетели", - следует из релиза.
В суде добавили, что иск рассмотрят 9 декабря.
В объединенной пресс-службе судов Оренбургской области журналистам сообщили подробности иска. "На стилизованном изображении Собора Василия Блаженного, или очень похожего на него храма, вместо куполов нарисовали хинкали", - пояснили в пресс-службе.