В Германии резко ответили на выпад Зеленского в адрес Орбана

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Угрозы Зеленского в адрес российской энергетической инфраструктуры звучат опасно, так как напрямую затрагивают Венгрию, пишет газета Berliner Zeitung.
"Эти слова, адресованные Виктору Орбану, — больше, чем просто дипломатическая риторика. Они стали очередной эскалацией конфликта, который размывает границы между адекватным ведением боевых действий и шантажом союзников", — подчеркивается в материале.
Таким образом автор прокомментировал заявление Владимира Зеленского о том, что Украина в любом случае найдет способ сделать так, чтобы в Европе не было российской нефти.
Автор статьи утверждает, что Украина может оказать военное давление на энергетическую инфраструктуру России, однако политическая цена — в том числе раскол собственных сторонников — может оказаться выше, чем военная выгода. В этом смысле заявление Зеленского стало угрозой, направленной, возможно, против самой Украины.
Встреча Дональда Трампа и Виктора Орбана в Белом доме, состоявшаяся в пятницу, стала первой после переноса саммита Россия — США. После мероприятия глава венгерского правительства заявил, что поставки энергоносителей из России по "Турецкому потоку" и "Дружбе" в Венгрию полностью освобождены от санкций США. Он добавил, что Штаты также сняли санкции с проекта АЭС "Пакш-2", теперь Будапешту не придется регулярно продлевать исключения из них. Для АЭС "Пакш" Венгрия будет закупать российское, французское и американское топливо.
В субботу глава киевского режима Владимир Зеленский в очередной раз призвал к ужесточению санкций против России, в частности "на все российские энергоносители без исключений". Зеленский заявил о необходимости увеличения давления на торговлю нефтью и газом.