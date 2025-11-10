Рейтинг@Mail.ru
В Германии резко ответили на выпад Зеленского в адрес Орбана - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:01 10.11.2025 (обновлено: 23:49 10.11.2025)
https://ria.ru/20251110/orban-2054040990.html
В Германии резко ответили на выпад Зеленского в адрес Орбана
В Германии резко ответили на выпад Зеленского в адрес Орбана - РИА Новости, 10.11.2025
В Германии резко ответили на выпад Зеленского в адрес Орбана
Угрозы Зеленского в адрес российской энергетической инфраструктуры звучат опасно, так как напрямую затрагивают Венгрию, пишет газета Berliner Zeitung. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T21:01:00+03:00
2025-11-10T23:49:00+03:00
в мире
россия
венгрия
украина
виктор орбан
владимир зеленский
мвф
аэс "пакш-2"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050276847_0:19:3071:1746_1920x0_80_0_0_4377066086b0da48a98636286cec5a39.jpg
https://ria.ru/20251110/zelenskiy-2054009593.html
https://ria.ru/20251110/zelenskiy-2053989493.html
россия
венгрия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050276847_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_b2a9b9a1f4245fde0cbf0be800ab83a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, венгрия, украина, виктор орбан, владимир зеленский, мвф, аэс "пакш-2", аэс "пакш", дональд трамп, турецкий поток
В мире, Россия, Венгрия, Украина, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, МВФ, АЭС "Пакш-2", АЭС "Пакш", Дональд Трамп, Турецкий поток
В Германии резко ответили на выпад Зеленского в адрес Орбана

BZ: угрожая ударить по трубопроводу Дружба, Зеленский рискует расколом союзников

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский во время на пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский во время на пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский во время на пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Угрозы Зеленского в адрес российской энергетической инфраструктуры звучат опасно, так как напрямую затрагивают Венгрию, пишет газета Berliner Zeitung.
"Эти слова, адресованные Виктору Орбану, — больше, чем просто дипломатическая риторика. Они стали очередной эскалацией конфликта, который размывает границы между адекватным ведением боевых действий и шантажом союзников", — подчеркивается в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
"Не переживет мир". На Западе раскрыли новый замысел Зеленского
Вчера, 18:15
Таким образом автор прокомментировал заявление Владимира Зеленского о том, что Украина в любом случае найдет способ сделать так, чтобы в Европе не было российской нефти.
Отмечается, что трубопровод "Дружба", которому угрожает Украина, остается спасательным кругом венгерского энергоснабжения, так как 86% нефти и 74% газа поступает из России. Прекращение поставок энергоресурсов, согласно расчетам МВФ, может стоить Венгрии более четырех процентов ВВП.
Автор статьи утверждает, что Украина может оказать военное давление на энергетическую инфраструктуру России, однако политическая цена — в том числе раскол собственных сторонников — может оказаться выше, чем военная выгода. В этом смысле заявление Зеленского стало угрозой, направленной, возможно, против самой Украины.
Встреча Дональда Трампа и Виктора Орбана в Белом доме, состоявшаяся в пятницу, стала первой после переноса саммита Россия — США. После мероприятия глава венгерского правительства заявил, что поставки энергоносителей из России по "Турецкому потоку" и "Дружбе" в Венгрию полностью освобождены от санкций США. Он добавил, что Штаты также сняли санкции с проекта АЭС "Пакш-2", теперь Будапешту не придется регулярно продлевать исключения из них. Для АЭС "Пакш" Венгрия будет закупать российское, французское и американское топливо.
В субботу глава киевского режима Владимир Зеленский в очередной раз призвал к ужесточению санкций против России, в частности "на все российские энергоносители без исключений". Зеленский заявил о необходимости увеличения давления на торговлю нефтью и газом.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
"Снаряды ложатся все ближе". На Украине сделали предупреждение Зеленскому
Вчера, 17:09
 
В миреРоссияВенгрияУкраинаВиктор ОрбанВладимир ЗеленскийМВФАЭС "Пакш-2"АЭС "Пакш"Дональд ТрампТурецкий поток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала