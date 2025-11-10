В Германии резко ответили на выпад Зеленского в адрес Орбана

Автор статьи утверждает, что Украина может оказать военное давление на энергетическую инфраструктуру России, однако политическая цена — в том числе раскол собственных сторонников — может оказаться выше, чем военная выгода. В этом смысле заявление Зеленского стало угрозой, направленной, возможно, против самой Украины.