Орбан заявил, что Венгрия не столкнется с санкциями на нефть из России - РИА Новости, 10.11.2025
11:43 10.11.2025
Орбан заявил, что Венгрия не столкнется с санкциями на нефть из России
в мире, венгрия, сша, россия, виктор орбан, дональд трамп, золтан ковач, еврокомиссия, европейский центральный банк, евросоюз, турецкий поток, санкции в отношении россии
Орбан заявил, что Венгрия не столкнется с санкциями на нефть из России

Орбан: пока Трамп возглавляет США, Венгрия не столкнется с санкциями на нефть

© Фото : @orbanviktorПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом США Дональдом Трампом
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом США Дональдом Трампом. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что, пока он и американский президент Дональд Трамп возглавляют Венгрию и США, Будапешт не столкнётся с санкциями Вашингтона на нефть из России.
"Не будет преувеличением сказать, что мы только что завершили самую важную встречу в этом году. Мы с президентом Трампом пожали руки за бессрочное исключение Венгрии из американских нефтяных санкций. Пока он там президент, а я здесь премьер-министр, никаких санкций не будет", - приводит в соцсети Х слова Орбана представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
В США выступили с новым планом по Украине после встречи Трампа и Орбана
8 ноября, 09:08
Кроме того, Орбан отметил, что встреча с Трампом и исключение Будапешта из санкций позволили Венгрии избежать трёхкратного роста цен на коммунальные услуги и повышения цен на топливо, что стало бы "настоящей катастрофой".
Орбан 8 ноября заявил, что по итогам переговоров с Трампом поставки энергоносителей из России по "Турецкому потоку" и "Дружбе" в Венгрию будут полностью освобождены от санкций США. Он добавил, что это общее, не ограниченное по времени исключение.
Позднее заявление Орбана о бессрочном освобождении опровергли в Белом Доме, пояснив, что исключение действует один год, и что Венгрия в соответствии с договоренностями с США будет диверсифицировать поставки энергоносителей и обязалась покупать американский СПГ по контрактам, стоимость которых оценивается примерно в 600 миллионов долларов.
Бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном в 2024 году для главы ЕК, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
В Киеве рассказали, что случилось с Зеленским после встречи Трампа и Орбана
Вчера, 01:43
 
В миреВенгрияСШАРоссияВиктор ОрбанДональд ТрампЗолтан КовачЕврокомиссияЕвропейский центральный банкЕвросоюзТурецкий потокСанкции в отношении России
 
 
