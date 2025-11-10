Орбан заявил, что Венгрия не столкнется с санкциями на нефть из России

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что, пока он и американский президент Дональд Трамп возглавляют Венгрию и США, Будапешт не столкнётся с санкциями Вашингтона на нефть из России.

Позднее заявление Орбана о бессрочном освобождении опровергли в Белом Доме, пояснив, что исключение действует один год, и что Венгрия в соответствии с договоренностями с США будет диверсифицировать поставки энергоносителей и обязалась покупать американский СПГ по контрактам, стоимость которых оценивается примерно в 600 миллионов долларов.