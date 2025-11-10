https://ria.ru/20251110/opasnost-2053859709.html
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена на территории Курской области, сообщили в оперативном штабе региона. РИА Новости, 10.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
