Умер советский и израильский художник Саша Окунь
13:40 10.11.2025
Умер советский и израильский художник Саша Окунь
Умер советский и израильский художник Саша Окунь
Советский и израильский художник Саша Окунь умер в возрасте 76 лет, сообщил российско-израильский поэт Гершон Трестман. РИА Новости, 10.11.2025
россия, ленинград, калифорния
Культура, Россия, Ленинград, Калифорния
Умер советский и израильский художник Саша Окунь

Советский и израильский художник Саша Окунь умер в возрасте 76 лет

CC BY 4.0 / DedaSasha / Советский и израильский художник Александр Окунь
Советский и израильский художник Александр Окунь - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
CC BY 4.0 / DedaSasha /
Советский и израильский художник Александр Окунь. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Советский и израильский художник Саша Окунь умер в возрасте 76 лет, сообщил российско-израильский поэт Гершон Трестман.
"Ушел в вечность мой близкий друг, огромного таланта художник и писатель Саша Окунь. Господь себе не изменяет, всегда забирает лучших! Память и благословение!", - написал он на своей странице в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Окунь родился в 1949 году в Ленинграде, учился в ЛВХПУ им. В. И. Мухиной (факультет промышленного дизайна). В 1970-х годах был членом группы "Алеф", активным участником андеграунда, выставлялся на первых выставках нонконформистов в ДК им. И. Газа и ДК "Невский" в Ленинграде, а также в музеях и галереях США, в частности, в музеях Клячник (Вашингтон), Магнес (Беркли, Калифорния) и Скрибл (Лос-Анджелес, Калифорния). Окунь репатриировался в Израиль в 1979 году.
Художник Эрик Булатов - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Умер художник-концептуалист Эрик Булатов
Вчера, 13:38
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
 
КультураРоссияЛенинградКалифорния
 
 
