Умер советский и израильский художник Саша Окунь
Умер советский и израильский художник Саша Окунь - РИА Новости, 10.11.2025
Умер советский и израильский художник Саша Окунь
Советский и израильский художник Саша Окунь умер в возрасте 76 лет, сообщил российско-израильский поэт Гершон Трестман.
2025-11-10T13:40:00+03:00
2025-11-10T13:40:00+03:00
2025-11-10T13:40:00+03:00
культура
россия
ленинград
калифорния
россия
ленинград
калифорния
Новости
ru-RU
Советский и израильский художник Саша Окунь умер в возрасте 76 лет