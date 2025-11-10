Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Уфы сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:19 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/ogranicheniya-2053863627.html
В аэропорту Уфы сняли ограничения на полеты
В аэропорту Уфы сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 10.11.2025
В аэропорту Уфы сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Уфы, сообщила Росавиация. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T07:19:00+03:00
2025-11-10T07:19:00+03:00
уфа
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1904935481_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_379924ed7a6f80b9258e2ecc975e30a0.jpg
https://ria.ru/20251110/ogranicheniya-2053863376.html
уфа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1904935481_0:84:2413:1894_1920x0_80_0_0_0dfa34b55ac04e5fbc3471db12fae3cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
уфа, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Уфа, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Уфы сняли ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту Уфы сняли ограничения на полеты

© РИА Новости / Вадим Брайдов | Перейти в медиабанкЗдание международного аэропорта "Уфа"
Здание международного аэропорта Уфа - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Вадим Брайдов
Перейти в медиабанк
Здание международного аэропорта "Уфа". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Уфы, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Уфа. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Здание международного аэропорта Гагарин в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
В аэропорту Саратова сняли временные ограничения на полеты
07:16
 
УфаФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала