В аэропорту Уфы сняли ограничения на полеты
В аэропорту Уфы сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Уфы, сообщила Росавиация. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T07:19:00+03:00
уфа
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
уфа
В аэропорту Уфы сняли ограничения на полеты
