Жительницу Камчатки обвинили в публичном оправдании терроризма - РИА Новости, 10.11.2025
08:56 10.11.2025
Жительницу Камчатки обвинили в публичном оправдании терроризма
Жительницу Камчатки обвинили в публичном оправдании терроризма - РИА Новости, 10.11.2025
Жительницу Камчатки обвинили в публичном оправдании терроризма
Сотрудники УФСБ России по Камчатскому краю выявили новые эпизоды незаконной деятельности местной жительницы, обвиняемой в преступлениях против основ... РИА Новости, 10.11.2025
Жительницу Камчатки обвинили в публичном оправдании терроризма

П.-КАМЧАТСКИЙ, 10 ноя – РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Камчатскому краю выявили новые эпизоды незаконной деятельности местной жительницы, обвиняемой в преступлениях против основ конституционного строя и безопасности государства, сообщает пресс-служба ведомства.
"Следственным подразделением УФСБ в отношении нее возбуждено уголовное дело по двум преступлениям, предусмотренным ч. 2 ст. 205.2 УК России (публичное оправдание террористической деятельности с использованием сети "Интернет")", - проинформировали силовики.
По данным следствия, женщина разместила в мессенджере Telegram две видеозаписи, содержащие призывы к насильственному свержению власти.
"В размещенных видеозаписях, согласно заключению экспертизы, содержатся призывы к насильственному свержению власти и изменению общественно-политического строя при помощи вооруженной борьбы", - уточнили в УФСБ.
Ранее в отношении этой же жительницы уже было возбуждено уголовное дело за участие в деятельности запрещенной экстремистской организации.
"Женщина обвиняется в том, что с 2021 года по настоящее время принимала активное участие в деятельности запрещенной на территории России экстремистской организации", - отметили в управлении.
Сейчас проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.
РоссияКамчаткаКамчатский крайОбщество
 
 
