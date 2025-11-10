Жительницу Камчатки обвинили в публичном оправдании терроризма

https://ria.ru/20251110/obvinenie-2053872431.html
П.-КАМЧАТСКИЙ, 10 ноя – РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Камчатскому краю выявили новые эпизоды незаконной деятельности местной жительницы, обвиняемой в преступлениях против основ конституционного строя и безопасности государства, сообщает пресс-служба ведомства.
"Следственным подразделением УФСБ в отношении нее возбуждено уголовное дело по двум преступлениям, предусмотренным ч. 2 ст. 205.2 УК России
(публичное оправдание террористической деятельности с использованием сети "Интернет")", - проинформировали силовики.
По данным следствия, женщина разместила в мессенджере Telegram
две видеозаписи, содержащие призывы к насильственному свержению власти.
"В размещенных видеозаписях, согласно заключению экспертизы, содержатся призывы к насильственному свержению власти и изменению общественно-политического строя при помощи вооруженной борьбы", - уточнили в УФСБ.
Ранее в отношении этой же жительницы уже было возбуждено уголовное дело за участие в деятельности запрещенной экстремистской организации.
"Женщина обвиняется в том, что с 2021 года по настоящее время принимала активное участие в деятельности запрещенной на территории России экстремистской организации", - отметили в управлении.
Сейчас проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.