Из "украинской Венеции" сбежали почти все мужчины, сообщили СМИ
Из "украинской Венеции" сбежали почти все мужчины, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.11.2025
Из "украинской Венеции" сбежали почти все мужчины, сообщили СМИ
Город Вилково в Одесской области переживает острый демографический кризис, так как в нем почти не осталось мужчин, пишет The New York Times.
2025-11-10
2025-11-10T22:37:00+03:00
2025-11-10T23:53:00+03:00
Из "украинской Венеции" сбежали почти все мужчины, сообщили СМИ
NYT: в городе Вилково, который зовут "украинской Венецией", не осталось мужчин
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости
. Город Вилково в Одесской области переживает острый демографический кризис, так как в нем почти не осталось мужчин, пишет The New York Times.
"Женщины теперь везде. <…> Им это нравится, они контролируют все сферы деятельности и теперь они здесь главные", — рассказал изданию мэр города Матвей Иванов.
Он также заявил, что остался "единственным мужчиной" — или, по крайней мере, единственным, кто не прячется от мобилизации.
Как утверждают журналисты, город переживает массовый отток мужчин призывного возраста, которые либо отправились служить на фронт, либо избегают мобилизации.
Вилково называют "украинской Венецией" из-за множества каналов, заменяющих некоторые улицы.
С февраля 2022 года Украину
покинули около 6,7 миллиона жителей. По данным ООН
, некоторые регионы фактически опустели: молодежь уехала, осталось преимущественно пожилое население.
Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова
предрекла острый демографический кризис на Украине из-за большого числа пожилых людей и низкого коэффициента рождаемости. Эксперт заявила, что ситуацию не спасет даже "чудесное" возвращение всех уехавших из страны.