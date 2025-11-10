Из "украинской Венеции" сбежали почти все мужчины, сообщили СМИ

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Город Вилково в Одесской области переживает острый демографический кризис, так как в нем почти не осталось мужчин, пишет The New York Times.

"Женщины теперь везде. <…> Им это нравится, они контролируют все сферы деятельности и теперь они здесь главные", — рассказал изданию мэр города Матвей Иванов.

Он также заявил, что остался "единственным мужчиной" — или, по крайней мере, единственным, кто не прячется от мобилизации.

Как утверждают журналисты, город переживает массовый отток мужчин призывного возраста, которые либо отправились служить на фронт, либо избегают мобилизации.

Вилково называют "украинской Венецией" из-за множества каналов, заменяющих некоторые улицы.

С февраля 2022 года Украину покинули около 6,7 миллиона жителей. По данным ООН , некоторые регионы фактически опустели: молодежь уехала, осталось преимущественно пожилое население.