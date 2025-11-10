Рейтинг@Mail.ru
Из "украинской Венеции" сбежали почти все мужчины, сообщили СМИ
22:37 10.11.2025 (обновлено: 23:53 10.11.2025)
Из "украинской Венеции" сбежали почти все мужчины, сообщили СМИ
Из "украинской Венеции" сбежали почти все мужчины, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.11.2025
Из "украинской Венеции" сбежали почти все мужчины, сообщили СМИ
Город Вилково в Одесской области переживает острый демографический кризис, так как в нем почти не осталось мужчин, пишет The New York Times. РИА Новости, 10.11.2025
в мире
украина
одесская область
элла либанова
оон
украина
одесская область
в мире, украина, одесская область, элла либанова, оон
В мире, Украина, Одесская область, Элла Либанова, ООН
Из "украинской Венеции" сбежали почти все мужчины, сообщили СМИ

NYT: в городе Вилково, который зовут "украинской Венецией", не осталось мужчин

Женщина идет по пустой улице в Ивано-Франковске
Женщина идет по пустой улице в Ивано-Франковске - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина идет по пустой улице в Ивано-Франковске. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Город Вилково в Одесской области переживает острый демографический кризис, так как в нем почти не осталось мужчин, пишет The New York Times.
"Женщины теперь везде. <…> Им это нравится, они контролируют все сферы деятельности и теперь они здесь главные", — рассказал изданию мэр города Матвей Иванов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Запад намекает Киеву на конец эпохи Зеленского, заявил экс-генпрокурор
Вчера, 22:35
Он также заявил, что остался "единственным мужчиной" — или, по крайней мере, единственным, кто не прячется от мобилизации.
Как утверждают журналисты, город переживает массовый отток мужчин призывного возраста, которые либо отправились служить на фронт, либо избегают мобилизации.
Вилково называют "украинской Венецией" из-за множества каналов, заменяющих некоторые улицы.
С февраля 2022 года Украину покинули около 6,7 миллиона жителей. По данным ООН, некоторые регионы фактически опустели: молодежь уехала, осталось преимущественно пожилое население.
Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова предрекла острый демографический кризис на Украине из-за большого числа пожилых людей и низкого коэффициента рождаемости. Эксперт заявила, что ситуацию не спасет даже "чудесное" возвращение всех уехавших из страны.
Украинские беженцы - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
"Искать убежища". На Западе выступили с предупреждением об украинцах
9 ноября, 20:48
 
В миреУкраинаОдесская областьЭлла ЛибановаООН
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
