Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирске осудили восемь человек за вымогательство у участника СВО - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:35 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/novosibirsk-2053907177.html
В Новосибирске осудили восемь человек за вымогательство у участника СВО
В Новосибирске осудили восемь человек за вымогательство у участника СВО - РИА Новости, 10.11.2025
В Новосибирске осудили восемь человек за вымогательство у участника СВО
Железнодорожный районный суд Новосибирска приговорил к лишению свободы на сроки от 5 до 10 лет восьмерых жителей Новосибирска за похищение молодого человека и... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T11:35:00+03:00
2025-11-10T11:35:00+03:00
происшествия
новосибирск
россия
новосибирская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49734/19/497341990_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_67c0a2cc62b8470b0b3cb6258283d049.jpg
https://ria.ru/20251031/rassledovanie-2052041894.html
https://ria.ru/20251027/primore-2050817424.html
новосибирск
россия
новосибирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49734/19/497341990_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_d352e92427d0d068b0805b853aa98de7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новосибирск, россия, новосибирская область
Происшествия, Новосибирск, Россия, Новосибирская область
В Новосибирске осудили восемь человек за вымогательство у участника СВО

Восемь сибиряков получили до 10 лет тюрьмы за вымогательство у участника СВО

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкФемида
Фемида - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Фемида. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НОВОСИБИРСК, 10 ноя – РИА Новости. Железнодорожный районный суд Новосибирска приговорил к лишению свободы на сроки от 5 до 10 лет восьмерых жителей Новосибирска за похищение молодого человека и вымогательство у него выплат за участие в специальной военной операции, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Суд признал фигурантов виновными в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а", "в", "г", "з" части 2 стать 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, из корыстных побуждений) и пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство в особо крупном размере).
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Двух новосибирских подростков будут судить за покушение на военного
31 октября, 11:16
"Приговором суда подсудимому Данилу Зезюле назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, остальным подсудимым назначено от семи лет шести месяцев до десяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима в зависимости от роли в совершении преступлений, данных о личности подсудимых, а также совокупности смягчающих наказание обстоятельств", - говорится в сообщении.
Суд установил, что подсудимые, вступив в сговор, вечером 18 июля 2024 года прибыли на трех автомобилях к бизнес-центру "Кронос" на улице Советской в Новосибирске, где с применением физического насилия и угроз захватили 20-летнего потерпевшего, затолкали его в один из автомобилей и вывезли в безлюдное место в Первомайском районе Новосибирска.
"В лесополосе подсудимые и иные два лица, продолжая применять в отношении потерпевшего насилие и угрозы его применения, наносили удары по телу стреляли из сигнального пистолета в непосредственной близости от головы мужчины, потребовали передать им 1,595 миллиона рублей, мужчина согласился и передал им в этот же день 95 тысяч рублей", - сообщили в пресс-службе. После того, как молодого человека отпустили, он обратился в правоохранительные органы.
В пресс-службе судов отметили, что потерпевший в судебном заседании допрошен не был в связи с тем, что в период рассмотрения дела убыл в зону проведения специальной военной операции. Позже в суд поступили документы о его смерти в зоне СВО. В связи с этим в судебном заседании были исследованы его показания, данные в ходе предварительного следствия.
"Из показаний потерпевшего следует, что подсудимые знали о наличии у него требуемых денежных средств, так как он получил выплаты в связи с участием в специальной военной операции, что также подтверждено показаниями свидетеля. Доводы стороны защиты о недоказанности вины подсудимых в совершении преступлений отвергнуты судом как необоснованные", - говорится в сообщении. Приговор пока не вступил в силу.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Три приморца предстанут перед судом за покушение на ветерана СВО
27 октября, 08:27
 
ПроисшествияНовосибирскРоссияНовосибирская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала