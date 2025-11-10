В Новосибирске осудили восемь человек за вымогательство у участника СВО

НОВОСИБИРСК, 10 ноя – РИА Новости. Железнодорожный районный суд Новосибирска приговорил к лишению свободы на сроки от 5 до 10 лет восьмерых жителей Новосибирска за похищение молодого человека и вымогательство у него выплат за участие в специальной военной операции, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Суд признал фигурантов виновными в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а", "в", "г", "з" части 2 стать 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, из корыстных побуждений) и пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство в особо крупном размере).

"Приговором суда подсудимому Данилу Зезюле назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, остальным подсудимым назначено от семи лет шести месяцев до десяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима в зависимости от роли в совершении преступлений, данных о личности подсудимых, а также совокупности смягчающих наказание обстоятельств", - говорится в сообщении.

Суд установил, что подсудимые, вступив в сговор, вечером 18 июля 2024 года прибыли на трех автомобилях к бизнес-центру "Кронос" на улице Советской Новосибирске , где с применением физического насилия и угроз захватили 20-летнего потерпевшего, затолкали его в один из автомобилей и вывезли в безлюдное место в Первомайском районе Новосибирска.

"В лесополосе подсудимые и иные два лица, продолжая применять в отношении потерпевшего насилие и угрозы его применения, наносили удары по телу стреляли из сигнального пистолета в непосредственной близости от головы мужчины, потребовали передать им 1,595 миллиона рублей, мужчина согласился и передал им в этот же день 95 тысяч рублей", - сообщили в пресс-службе. После того, как молодого человека отпустили, он обратился в правоохранительные органы.

В пресс-службе судов отметили, что потерпевший в судебном заседании допрошен не был в связи с тем, что в период рассмотрения дела убыл в зону проведения специальной военной операции. Позже в суд поступили документы о его смерти в зоне СВО. В связи с этим в судебном заседании были исследованы его показания, данные в ходе предварительного следствия.