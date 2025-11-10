Нетаньяху и посол США обсудили второй этап плана по демилитаризации Газы

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 ноя – РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и американский посланник Джаред Кушнер, приходящийся зятем президенту США Дональду Трампу, в понедельник обсудили в Иерусалиме второй этап плана по урегулированию в секторе Газа, который предусматривает разоружение движения ХАМАС и демилитаризацию палестинского анклава, сообщила официальный представитель израильского кабмина Шош Бедросян.

"Спецпосланник Джаред Кушнер находится в Израиле . Утром он встречался с премьером Нетаньяху … Они обсудили первый этап (плана Трампа по Газе – ред.), который все еще продолжается и касается возвращения оставшихся тел заложников, …и следующий, второй этап, который включает разоружение ХАМАС , демилитаризацию Газы и гарантии, что ХАМАС не будет принимать никакого участия в будущем управлении Газой. Второй этап также включает создание международного стабилизационного механизма", - заявила Бедросян журналистам на брифинге. Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября.

Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2000 палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.