Небензя заявил, что не видит роли ООН в украинском урегулировании
04:35 10.11.2025 (обновлено: 04:43 10.11.2025)
Небензя заявил, что не видит роли ООН в украинском урегулировании
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил в интервью РИА Новости, что не видит роли Всемирной Организации в урегулировании украинского кризиса. РИА Новости, 10.11.2025
россия, украина, василий небензя, антониу гутерреш, оон
Россия, Украина, Василий Небензя, Антониу Гутерреш, ООН
Постпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Постпред России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 10 ноя – РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил в интервью РИА Новости, что не видит роли Всемирной Организации в урегулировании украинского кризиса.
"Я думаю, ответ - нет", – сказал он в ответ на вопрос о том, сыграет ли ООН какую-либо роль в украинском урегулировании.
Небензя объяснил это тем, что генсек Организации Антониу Гутерреш, а также "его присные в лице пресс-секретаря и других официальных лиц организации злоупотребляют своим положением".
"Вместо того, чтобы строго следовать статье сотой устава о беспристрастности международных сотрудников, они, очевидно, занимают сторону в конфликте", – объяснил российский дипломат, подчеркнув, что в пресс-офисе генсека Организации игнорируют то, что "творит Украина против гражданских лиц и населения в России".
"Поэтому я не вижу, честно говоря, роли ООН. Да они сами особо и не стремятся никакой роли играть, потому что понимают, что для них места за столом этого сюжета не предусмотрено", – констатировал постпред РФ.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
ООН слишком обросла жиром, но голодный паек не поможет, заявил Небензя
