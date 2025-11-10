Небензя заявил, что не видит роли ООН в украинском урегулировании

ООН, 10 ноя – РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил в интервью РИА Новости, что не видит роли Всемирной Организации в урегулировании украинского кризиса.
"Я думаю, ответ - нет", – сказал он в ответ на вопрос о том, сыграет ли ООН какую-либо роль в украинском урегулировании.
Небензя объяснил это тем, что генсек Организации Антониу Гутерреш, а также "его присные в лице пресс-секретаря и других официальных лиц организации злоупотребляют своим положением".
"Вместо того, чтобы строго следовать статье сотой устава о беспристрастности международных сотрудников, они, очевидно, занимают сторону в конфликте", – объяснил российский дипломат, подчеркнув, что в пресс-офисе генсека Организации игнорируют то, что "творит Украина против гражданских лиц и населения в России".
"Поэтому я не вижу, честно говоря, роли ООН. Да они сами особо и не стремятся никакой роли играть, потому что понимают, что для них места за столом этого сюжета не предусмотрено", – констатировал постпред РФ.