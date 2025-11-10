Рейтинг@Mail.ru
ООН слишком обросла жиром, но голодный паек не поможет, заявил Небензя - РИА Новости, 10.11.2025
01:33 10.11.2025 (обновлено: 01:39 10.11.2025)
https://ria.ru/20251110/nebenzya-2053846481.html
ООН слишком обросла жиром, но голодный паек не поможет, заявил Небензя
ООН слишком обросла жиром, но голодный паек не поможет, заявил Небензя - РИА Новости, 10.11.2025
ООН слишком обросла жиром, но голодный паек не поможет, заявил Небензя
ООН слишком обросла жиром, но попытки держать ее на голодном пайке, как это делают американцы, не вполне оправданы и безрезультатны, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T01:33:00+03:00
2025-11-10T01:39:00+03:00
сша
россия
василий небензя
майк уолтц
дональд трамп
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919202099_0:56:3069:1782_1920x0_80_0_0_5e1b512fac274492ca4acf2a51ea399c.jpg
https://ria.ru/20251001/nebenzya-2045724193.html
https://ria.ru/20251001/nebenzya-2045724894.html
сша
россия
сша, россия, василий небензя, майк уолтц, дональд трамп, оон
США, Россия, Василий Небензя, Майк Уолтц, Дональд Трамп, ООН
ООН слишком обросла жиром, но голодный паек не поможет, заявил Небензя

Небензя: ООН слишком обросла жиром, но голодный паек не поможет

© РИА Новости / МИД РФ
Василий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 10 ноя – РИА Новости. ООН слишком обросла жиром, но попытки держать ее на голодном пайке, как это делают американцы, не вполне оправданы и безрезультатны, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Тот же самый Майк Уолтц (постпред США при ООН - ред.) дал интервью Breitbart News, где он в достаточно откровенной манере говорил о том, что ООН слишком обросла жиром, что ее хорошо бы подсократить. С этим трудно спорить, но методы, которыми пользуется американская администрация, держа ООН на голодном пайке, пока ООН не даст результаты - какого результата? За один день результата не достигнешь", – сказал Небензя агентству.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Россия хочет запустить процесс выбора нового генсека ООН, заявил Небензя
1 октября, 20:20
Он отметил, что такие методы "не вполне оправданы".
"Я думаю, что страдает от этого не только ООН и организация её системы, но и сама система международных связей, сама система и та роль, которую ООН играет в мире, а она и играет ключевую роль. Если бы не было ООН, всё равно бы её пришлось бы изобрести, хоть это и банально", – констатировал постпред РФ.
Уолтц ранее отмечал, что президент США Дональд Трамп намеренно не платит взносы в бюджет ООН в качестве инструмента давления с целью реформы международного института.
ООН сталкивается с проблемами с финансированием из-за позиции США, которые являются крупнейшим плательщиком в регулярный бюджет Организации Объединенных Наций с долей в 22%.
Небензя высказался о санкциях ООН против России
1 октября, 20:28
Небензя высказался о санкциях ООН против России
1 октября, 20:28
 
США Россия Василий Небензя Майк Уолтц Дональд Трамп ООН
 
 
