ООН слишком обросла жиром, но голодный паек не поможет, заявил Небензя

ООН, 10 ноя – РИА Новости. ООН слишком обросла жиром, но попытки держать ее на голодном пайке, как это делают американцы, не вполне оправданы и безрезультатны, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Тот же самый Майк Уолтц (постпред США при ООН - ред.) дал интервью Breitbart News, где он в достаточно откровенной манере говорил о том, что ООН слишком обросла жиром, что ее хорошо бы подсократить. С этим трудно спорить, но методы, которыми пользуется американская администрация, держа ООН на голодном пайке, пока ООН не даст результаты - какого результата? За один день результата не достигнешь", – сказал Небензя агентству.
Он отметил, что такие методы "не вполне оправданы".
"Я думаю, что страдает от этого не только ООН и организация её системы, но и сама система международных связей, сама система и та роль, которую ООН играет в мире, а она и играет ключевую роль. Если бы не было ООН, всё равно бы её пришлось бы изобрести, хоть это и банально", – констатировал постпред РФ.
Уолтц ранее отмечал, что президент США Дональд Трамп намеренно не платит взносы в бюджет ООН в качестве инструмента давления с целью реформы международного института.
ООН сталкивается с проблемами с финансированием из-за позиции США, которые являются крупнейшим плательщиком в регулярный бюджет Организации Объединенных Наций с долей в 22%.
Небензя высказался о санкциях ООН против России
1 октября, 20:28