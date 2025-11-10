Рейтинг@Mail.ru
НАБУ проводит обыск у экс-министра энергетики Украины, заявили в Раде - РИА Новости, 10.11.2025
10:55 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/nabu-2053898005.html
НАБУ проводит обыск у экс-министра энергетики Украины, заявили в Раде
НАБУ проводит обыск у экс-министра энергетики Украины, заявили в Раде - РИА Новости, 10.11.2025
НАБУ проводит обыск у экс-министра энергетики Украины, заявили в Раде
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пришли с обысками к бывшему министру энергетики страны Герману Галущенко и в национальную атомную РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T10:55:00+03:00
2025-11-10T10:55:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825765876_160:70:795:427_1920x0_80_0_0_2950181f4bdecf854e1a3a8d3b0df824.jpg
https://ria.ru/20251104/nabu-2052858117.html
украина
в мире, украина, герман галущенко, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом
В мире, Украина, Герман Галущенко, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом
НАБУ проводит обыск у экс-министра энергетики Украины, заявили в Раде

Железняк: у экс-министра энергетики Украины и в "Энергоатоме" прошли обыски

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГерман Галущенко
Герман Галущенко - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Герман Галущенко. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пришли с обысками к бывшему министру энергетики страны Герману Галущенко и в национальную атомную энергогенерирующую компанию (НАЭК) "Энергоатом", сообщает депутат Рады Ярослав Железняк.
Ранее в понедельник издание "Украинская правда" сообщило, что НАБУ пришло с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу.
Германа Галущенко тоже обыск НАБУ. Какое совпадение. И в "Энергоатоме", говорят, тоже. Прям не день, а праздник", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
НАБУ 4 ноября сообщало, что один из подозреваемых в присвоении 100 миллионов гривен (2,4 миллиона долларов) украинской национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" экстрадирован на Украину.
Сотрудники НАБУ - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
НАБУ напомнило о недопустимости вмешательства в их расследования
4 ноября, 23:47
 
В миреУкраинаГерман ГалущенкоВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Энергоатом
 
 
