НАБУ проводит обыск у экс-министра энергетики Украины, заявили в Раде
НАБУ проводит обыск у экс-министра энергетики Украины, заявили в Раде - РИА Новости, 10.11.2025
НАБУ проводит обыск у экс-министра энергетики Украины, заявили в Раде
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пришли с обысками к бывшему министру энергетики страны Герману Галущенко и в национальную атомную РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T10:55:00+03:00
НАБУ проводит обыск у экс-министра энергетики Украины, заявили в Раде
Железняк: у экс-министра энергетики Украины и в "Энергоатоме" прошли обыски