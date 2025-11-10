НАБУ провел обыски у Миндича и Галущенко, сообщают СМИ

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит обыски у бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича и бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко по одному делу, которое касается коррупции в энергетической сфере, сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на источники.
Ранее в понедельник депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко и в национальной атомной энергогенерирующей компании (НАЭК) "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах ранее сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины.
"Обыски у Тимура Миндича и Германа Галущенко проводятся в рамках одного дела, которое касается коррупции в энергетической сфере. Источники также подтвердили, что бизнесмен Миндич уехал за границу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
НАБУ ранее в понедельник сообщало, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики.