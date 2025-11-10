Рейтинг@Mail.ru
НАБУ провел обыски у Миндича и Галущенко, сообщают СМИ - РИА Новости, 10.11.2025
13:06 10.11.2025
НАБУ провел обыски у Миндича и Галущенко, сообщают СМИ
НАБУ провел обыски у Миндича и Галущенко, сообщают СМИ
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит обыски у бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича и бывшего министра энергетики... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T13:06:00+03:00
2025-11-10T13:06:00+03:00
в мире
украина
герман галущенко
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
рбк (медиагруппа)
верховная рада украины
украина
в мире, украина, герман галущенко, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), рбк (медиагруппа), верховная рада украины
В мире, Украина, Герман Галущенко, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), РБК (медиагруппа), Верховная Рада Украины
НАБУ провел обыски у Миндича и Галущенко, сообщают СМИ

РБК-Украина: на Украине прошли обыски у Миндича и Галущенко

© Фото : НАБУСотрудник НАБУ
Сотрудник НАБУ - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Фото : НАБУ
Сотрудник НАБУ. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит обыски у бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича и бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко по одному делу, которое касается коррупции в энергетической сфере, сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на источники.
Ранее в понедельник депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко и в национальной атомной энергогенерирующей компании (НАЭК) "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах ранее сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины.
"Обыски у Тимура Миндича и Германа Галущенко проводятся в рамках одного дела, которое касается коррупции в энергетической сфере. Источники также подтвердили, что бизнесмен Миндич уехал за границу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
НАБУ ранее в понедельник сообщало, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики.
Сумки с валютой, найденные в ходе обысков у Тимура Миндича - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
НАБУ нашли набитые валютой сумки в ходе спецоперации в сфере энергетики
11:49
 
В миреУкраинаГерман ГалущенкоВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)РБК (медиагруппа)Верховная Рада Украины
 
 
